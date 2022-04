Larreta calificó el acampe de "extorsión" y pidió que "les saquen los planes sociales"

El dirigente opositor, Horacio Rodríguez Larreta habló sobre la manifestación que cortó la Avenida principal de la ciudad por 48 horas en reclamo por la apertura de nuevos cupos para los programas Potenciar Trabajo y mayor asistencia a comedores comunitarios, "lo que pasó acá fue una extorsión, usan a la gente, la traen en colectivo extorsionados porque si no vienen les sacan el plan porque el plan lo manejan las organizaciones" expresó y añadió que "usan a los chicos y a las mujeres, son unos cobardes".En este sentido señaló que "en vez de que el Estado maneje los planes, los manejan organizaciones que los extorsionan" y manifestó "ponen a los chicos como escudo para que no los desalojen y los chicos tiene que estar en la escuela no acampando". "Les pedimos que les saquen los planes sociales; los planes sociales tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela; hagan cumplir la ley y saquen los planes sociales a esa gente y así no van a venir más", indicó.Larreta resaltó que le "da mucha bronca" el acampe en la Av 9 de Julio ya que la gente "no concurrió de forma espontánea", remarcó que desde la Ciudad "no vamos a permitir la violencia " y recordó que "cuando alguno quiso subir a la autopista, vino la policía y los sacó". "Hay gente que podría conseguir un trabajo y no lo toma para no perder el plan", comentó.Estas definiciones del Jefe de Gobierno porteño coinciden en parte con lo que declaró el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, quien criticó la manifestación que se produjo la semana pasada con el campamento sobre la Avenida, "no hace falta cortar calles para hablar con el ministro" y acotó "basta de apretar a los argentinos de esta forma, los argentinos no se lo merecen".