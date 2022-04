Máximo Kirchner: "La unidad es para mejorar la calidad de vida del pueblo"

reapareció tras renunciar a la conducción del bloque en Diputados el líder de La Cámpora Máximo Kirchner y reivindicó "la unidad" pero "para mejorar la calidad de vida del pueblo"

"¿Quién se está quedando con lo que cobraba un trabajador en 2015?"

"No se trata de resistir, se trata de avanzar. Nadie más que nosotros y nosotras queremos la unidad. Cristina nos dijo que confiemos en la gente y supimos construir la unidad. La unidad es para mejorar la calidad de vida del pueblo"

Cuando se registran - según las versiones en off - avances y retrocesos para la consecución de unaque inicie un camino de paz en el Frente de Todos de cara a 2023,Sucedió en el marco de la asunción de la conducción de la regional oeste de la CGT en Merlo y con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires,, el flamante secretario general de la UOM;de Canillitas; y el nuevo triunvirato de la regional conformado porde Camioneros;de Fatica yde SADOP; el intendente de Merlo en uso de licencia; la jefa comunal de ese distrito,; y su par de Moreno,En los comienzos de su discurso, el presidente del PJ bonaerense se refirió a la perdida del poder adquisitivo de los trabajadores en medio de la escalada de precios, tras la gestión de Cambiemos y el impacto de la pandemia., reclamó.En este sentido, precisó dos casos que muestran la pérdida de capacidad de compra de los trabajadores. "Es verdad que la pandemia nos trajo muchas dificultades, pero. Hay que construir fuerzas para recuperar el poder adquisitivo del salario.".Máximo le tiró unal ejemplificar con una medida de la actual gestión, el proyecto de Ganancias impulsado junto al líder del Frente Renovador, cómo mejorar el bolsillo de los trabajadores que dejaron de pagarlo. "Imaginen lo que sería 1.500.000 trabajadores más pagando ganancias con los precios como están", sostuvo., dijo en referencia a las dificultades de la situación actual, a las cuales ya había aludido pero marcando que hay que evitar la "autocompasión", pero agregó ejemplos de los gobiernos kirchneristas: "Vi al expresidente Néstor Kirchner gobernar en una situación muy difícil y lo mismo a la expresidenta Cristina, que le tocaron situaciones muy difíciles y se pararon de manos. Que no nos vengan a explicar lo que son situaciones difíciles".En ese sentido precisó lo que sucedía en 2013 cuando gobernaba CFK y describió cuánto costó crecer en aquel contexto, con. "Sabíamos que no había que retroceder ni un centímetro. La presión de los mercados que deben ser los mismos que lo hicieron con el gobierno para que tome decisiones con respecto al FMI nos hicieron devaluar pero luego lo recuperamos. Estaba Axel en el Ministerio y Augusto Costa en una Secretaría de Comercio potente apoyada por la Presidenta", manifestó., enfatizó ante aplausos.Y cerró: "Fuimos la base de la construcción de la unidad en 2019 y también en 2017 cuando nos miraban de costado y pensaban que era historia terminada. Siempre nos dijo Cristina: confiar en la gente. Y nosotros confiamos y pudimos construir esa unidad. No creo que ningún trabajador quiera la unidad para ir en contra de sí mismo. La unidad es para que no sea casi imposible llegar a fin de mes, es para construir más y mejores viviendas".