Forbes 2022: quiénes son los 7 multimillonarios argentinos en la lista de los más ricos del mundo

para 2022 son siete los argentinos pertenecientes a distintos rubros que accedieron al ranking de los más multimillonarios del mundo

La persona más rica del mundo en 2022 es Elon Musk, quien encabeza la lista por primera vez. A partir del 11 de marzo, cuando Forbes aseguró el patrimonio neto, el ahora accionista mayoritario de Twitter tenía una fortuna estimada de USD 219 mil millones

La famosa revistapublicó su tradicionaly, según interpretó de acuerdo a los datos, la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania y la caída de los mercados bursátiles dañaron las cuentas de las fortunas de muchas de las personas más acaudaladas.Es que Forbes difundió que en total, lo cual implica una merca de 87 personas con ese tipo de patrimonios., cifra que también está por debajo del récord de USD 13,1 billones que tenían los integrantes de la lista de 2021.Lo que mas interesa, sin embargo, a los efectos de esta publicación es que. Entre todos los compatriotas,(Puesto 764 del mundo con USD 3900 millones)El CEO y fundador de Mercado Libre aparece en el puesto número 764, con una fortuna que Forbes US estima en USD 3.900 millones.Esta ubicación marca un retroceso respecto de 2021, cuando el reconocido empresario militante macrista supo integrar la lista de las 500 personas con más dinero del planeta, ubicándose en el puesto 440 con USD 6100 millones. Sin embargo, en 2019 tenía USD 2.500 millones y en 2020 creció a USD 4.200 millones, ocupando el lugar 1.063 del ranking.(Puesto 764 del mundo con USD 3900 millones)Los hermanos Paolo y Gianfelice Rocca, italoargentinos del Grupo Techint, ocupan el mismo puesto del ranking y tienen idéntica fortuna que Galperin.Vale aclarar que en el listado, los Rocca aparecen como ciudadanos italianos. Subieron algunos puestos con respecto al año pasado (807) ya que su fortuna aumentó USD200 millones. Sin embargo, están afuera de los 500 más ricos del mundo, lugar donde se ubicaron entre 2018 y 2019.(Puesto 1096 con USD 2800 millones)El empresario aparece en el puesto 1096, luego de haber construido el conglomerado energético Pérez Companc y haberlo vendido en 2002 a Petrobras por USD 1000 millones.Pérez Companc ascendió más de 200 puestos en el ranking, ya que el año pasado estaba 1299 y ostentaba USD 2400 millones.(Puesto 1292 con USD 2400 millones)El propietario mayoritario de los laboratorios que llevan su apellido como nombre ocupó el puesto 1292, con una fortuna que ronda los USD 2400 millones.Tras llegar a su techo en 2019 al ocupar el puesto 745, luego cayó hasta el lugar 1444 el año pasado, con USD 2200 millones pero para 2022 Roemmers recuperó algunas posiciones.(Puesto 1579 con USD 1900 millones)El hombre a cargo de la empresa energética argentina Bridas Corp cayó al puesto 1579 del ranking mundial de multimillonarios, con su fortuna en los USD 1900 millones.Si bien el año pasado se posicionó en el puesto 925 del mismo ranking, tuvo una caída importante en su fortuna, ya que pasó de USS 3300 millones a USD1900 millones en tan solo un año.(Puesto 1929 con USD 1500 millones)El dueño de Consultatio y fundador del Malba llegó al puesto 1929. Su fortuna se aproxima a un valor neto de USD1500 millones. Cayó casi cien puestos con respecto al año pasado pese a que su fortuna aumentó USD300 millones.Costantini fundó la firma de desarrollo inmobiliario Consultatio SA en 1991. La firma que cotiza en Buenos Aires tiene desarrollos en Argentina y Estados Unidos, incluido un complejo residencial de lujo de US$ 700 millones cerca de Miami. También es accionista mayoritario de Consultatio Asset Management, una firma de Buenos Aires con más de US$ 700 millones en activos bajo su administración.(Puesto 1929 con USD 1500 millones)En la misma posición que Constantini y con la misma fortuna se encuentra Eduardo Eurnekian, dueño de Corporación América Airports, donde junto a sus socios tienen más de 50 aeropuertos en todo el mundo.Su fortuna tendría un valor de USD1500 millones. Subió más de 300 puestos con respecto al año pasado, con un incremento de unos USD 200 millones.En total, 329 personas salieron de la lista de multimillonarios en 2022, la mayor cantidad desde la crisis financiera de 2009, pero ingresaron 236 recién llegados, incluida la estrella del pop Rihanna, el director de El Señor de los Anillos Peter Jackson y el capitalista de riesgo Josh Kushner.Barbados, Bulgaria, Estonia y Uruguay ganaron cada uno sus primeros multimillonarios. Y, a pesar del año volátil, 1.050 multimillonarios son más ricos que hace un año., luego de añadir USD 68 mil millones a su fortuna durante el año pasado gracias a un aumento del 33% en el precio de las acciones de su fabricante de vehículos eléctricos Tesla.Así,, el ahora ex número uno quien cae al puesto 2 por primera vez en cuatro años debido a una merma del 3% en las acciones de Amazon y al aumento de las donaciones benéficas, que eliminó USD 6 mil millones de su patrimonio neto., quien agregó USD 8 mil millones a su fortuna durante 2021.Hay 86 miembros de la lista menores de 40 años y 12 menores de 30 años que llegaron a la lista de este año, incluido el multimillonario más joven del mundo, el heredero de una cadena de farmacias alemana de 19 años, Kevin David Lehmann, y el recién llegado Gary Wang, de 28 años, cofundador estadounidense de intercambio de criptomonedas FTX con sede en las Bahamas.En tanto, Forbes encontró 327 mujeres multimillonarias en todo el mundo. Pese a que una parte heredó su riqueza, incluida la mujer más rica del mundo, Francoise Bettencourt Meyers, cuyo abuelo fundó L'Oréal, son 101 las mujeres en la lista que generaron su propia riqueza. La más acaudalada de ese grupo es Fan Hongwei, quien preside el proveedor chino de fibra química Hengli Petrochemical y tiene un valor estimado de USD 18,2 mil millones.Del total, 1.891 multimillonarios, o el 71% de la lista generaron sus propias fortunas, según Forbes, mientras que de las 329 personas cuyos bienes cayeron por debajo de los mil millones de dólares este año, 30 son multimillonarios que murieron, como la heredera de Publix Super Markets, Carol Jenkins Barnett, que tenía 65 años, y Edward “Ned” Johnson III, de 91 años, quien se hizo cargo de Fidelity, la compañía de su padre en 1977 y la convirtió en una de las mayores administradoras de dinero de EEUU.Forbes utilizó los precios de las acciones y los tipos de cambio del 11 de marzo para calcular el patrimonio neto. Para la lista de 2021, se midió la riqueza al 5 de marzo de 2021.