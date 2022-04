Gioja contra las declaraciones de Larreta sobre los programas sociales: Es mejor siempre combatir las causas y no las consecuencias

En diálogo con Política Argentina, el diputado nacional José Luis Gioja rechazó con contundencia las declaraciones del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien había pedido que se le quiten lo programas sociales a las personas que se manifiesten cortando calles. “Es mejor siempre ir a combatir las causas del problema y no sus consecuencias”, resaltó el legislador sanjuanino.

En esta línea, también cuestionó los planteos del alcalde porteño respecto del revaluó fiscal hecho por AFIP a partir de una modificación impositiva propia de CABA. “No puede ser que para un caso esté de acuerdo y para otro no. Es la doble vara. Tiene que ser la misma base para tales impuestos”, señaló.Por otra parte, resaltó los beneficios de la modificación de la Ley de Alquileres al tiempo que estimó el acompañamiento de la oposición., relató.A los ojos de Gioja, que es uno de los impulsores del proyecto, “los inquilinos son en su mayoría familias que no tienen casa, pero tienen constitucionalmente el derecho a la vivienda. Hay que mejorar sus condiciones y el acceso a la vivienda”.“Dicha ley fue central para los derechos de los inquilinos. Hay dos ejes centrales: el que tiene que ver con la actualización de la inflación y la variación salarial, y el contrato que pueda durar hasta tres años, en vez de dos. Antes no había ajuste, el ajuste se pactaba y siempre era perjudicado el inquilino”, insistió.Entonces, para el ex gobernador sanjuanino,Y advirtió: