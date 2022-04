Repudian a Franja Morada por desearle la muerte a Cristina Kirchner

Repudiamos las acciones de la agrupación estudiantil de la UCR – Cambiemos, Franja Morada.



Aquellxs que dicen ser representantes de la paz y la democracia, eligieron la violencia y el grito de muerte como forma de expresión.



Comunicado de @lacamporauniv. https://t.co/hW7UxckvNS — La Cámpora (@la_campora) April 6, 2022

El hecho que repudia La Cámpora tuvo lugar el pasado viernes, al finalizar las elecciones estudiantiles de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en la provincia de Corrientes. Según se observa en el video, la fuerza estudiantil desplegó cánticos violentos contra los expresidentes. “Néstor ya se murió, Néstor ya murió. Ahora falta Cristina, la puta madre que lo parió”, gritan, con odio, varios jóvenes mientras saltan y agitan banderas, en la entrada del establecimiento.

La Franja Morada ya no defiende ideales. Escupe odio y ejerce la violencia política. Ahora, contra Cristina, quien instaló el busto de Alfonsín en la Casa Rosada. pic.twitter.com/0bjXggvlaM — Lu Cámpora (@lucampora) April 6, 2022

La Cámpora repudió este miércoles el accionar de la agrupación universitaria del radicalismo, Franja Morada, que por medio de cantos le desearon la muerte a la vicepresidenta Cristina Férnadez de Kirchner y se burlaron del exmandatario Néstor Kirchner."Repudiamos profundamente las acciones de la agrupación estudiantil de la UCR – Cambiemos, en un contexto político donde la violencia hacia la figura de la Vicepresidenta crece día a día", arranca el escrito difundido a través de las redes sociales de la agrupación.En esa línea, agregaron:"Nos duele desde lo más profundo que los sectores jóvenes de un partido, con el que aun teniendo diferencias construimos política, no tengan más que ofrecer que violencia y denigración a la sociedad. Aquellxs que se enorgullecen de ser representantes de la paz y la democracia hoy eligen la violencia y el grito de muerte como forma de expresión", plantearon desde el comunicado.Por último, expresaron:Las imágenes fueron compartidas por la legisladora Lucía Cámpora, del Frente de Todos, quien repudió el hecho: "La Franja Morada ya no defiende ideales. Escupe odio y ejerce la violencia política. Ahora, contra Cristina, quien instaló el busto de Alfonsín en la Casa Rosada".Y agregó: "La semana pasada, la Franja Morada de Derecho de la UBA usó las cámaras de seguridad de la facultad para escrachar militantes. Se convirtieron en eso: un aparato de odio y de persecución”."Un pedido de disculpas no va a alcanzar, pero podrían empezar por ahí. Y reflexionar mucho sobre qué militancia están construyendo", cerró su mensaje la funcionaria.