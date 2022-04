Insólito: una diputada de JXC se confundió Chile con el hábitat del hornero en Argentina

Una diputada nacional de Juntos por el Cambio demostró que el conocimiento básico de geografía está lejos de su área, al ensayar una chicana contra el Gobierno en la que se confundió Chile con el hábitat del hornero en Argentina y quedar en ridículo

Se trata de la diputada nacional, de la Coalición Cívica, que compartió el reverso de un billete de 1000 pesos y se preguntó:Minutos más tarde, ya con una lluvia de burlas, debió borrar el tuit, cosa que no detuvo el papelón porque, obviamente, sobrevivió la captura y se viralizó en redes sociales.Lo que Frade, una legisladora tan cercana aque supo ser su abogada, confundió con un presunto avance de Chile sobre el territorio argentino fue el hábitat del hornero, irónicamente, en la Argentina.Es que ese billete, el de mil pesos, al igual que toda la serie de divisas con efigies de animales que lanzó el gobierno de Cambiemos conal frente, su espacio político, señala la región en la que habita la especie en cuestión.Frade, que representa en la Cámara de Diputados de la Nación a la provincia de Buenos Aires, ya famosa desde. “Tendríamos que mirar otros ejemplo y países latinoamericanos que tienen, por ejemplo, autorizado el uso del dióxido de cloro”, dijo entonces, pese a que la ingesta de esa sustancia ya había causado dos muertes y toda la comunidad científica coincide en su toxicidad y en que no sirve ni contra el Covid ni contra ninguna enfermedad.Luego, a principios del año pasado, Frade volvió a pasar un tenso momento cuando la entrevistaron luego de que la prestigiosa publicación The Lancet elogiara los resultados de la vacuna Sputnik V, que había sido foco de una denuncia de la legisladora contrapora partir del uso del fármaco ruso en el país."No tengo elementos para decir si es suficiente la publicación de The Lancet para garantizar la seguridad de la vacuna. No soy especialista en el tema", se escudó.