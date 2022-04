El PO y los libertarios se acusaron de "neofacistas" y "delincuentes" y se tildaron de "machistas"

El referente del Polo Obrero -Eduardo Belliboni- y el libertario -Ramiro Marra- se cruzaron en un debate televisivo por el acampe en la Av 9 de Julio en el cual se acusaron de "neofacistas" y "delincuentes" y mutuamente se tildaron de "machistas". "La tendencia política es de ultra derecha, la gente que adhiere a la corriente de Marra, adhiere abiertamente a Videla" manifestó el dirigente social y Marra respondió, "no voy a responder agresiones porque no me parecen pertinentes para el debate, pero ustedes son delincuentes porque incumplen el Código Penal".Ante la intención del legislador porteño de La Libertad Avanza de discutir "los piquetes", Belliboni resaltó que lo que se discute "es la pobreza" y acotó "vení a los barrios, pisá un barro una vez en la vida. "Ustedes viven de los pobres con la especulación financiera, vení a ver lo que come la gente de la porquería que le manda la casta", lo apuró y explicó que "la solución del problema es el trabajo", en TN.El dirigente del PO destacó que de la personas que participaron del acampe "10 mil eran de las villas y los barrios populares de Capital", de lo que Marra se agarró para volver a debatir sobre la medida en sí y contó, "presentamos proyecto en base a los dichos de Larreta" el cual implicaría que "cuando haya menores (en las movilizaciones) se les saque el plan" como planteó el Jefe de Gobierno de la Ciudad."Acá no estamos hablando de planes sociales o pobres, estamos hablando de personas que delinquen" aseguró el libertario y acusó a Belliboni de incumplir con el artículo 194 del código penal que prevé de 3 meses a 2 años de prisión, es decir un delito excarcelable. "Dijiste que me mandaste una carta documento y nunca llegó, no sabés escribir una carta documento", chicaneó el referente de la izquierda y profundizó, "Marra se debe creer que es juez, si tienen denuncia que la haga".Belliboni resaltó que esa iniciativa castiga "a una mamá que sale con su chico pobre porque tiene que luchar contra el hambre" y destacó que esta primera ley que presenta "es machista" y funcional "a la casta política que quiere que no haya protestas sobre el ajuste". A su vez se preguntó, "¿quién reclama que no se proteste?" y afirmó, "la primera ley de los anticasta es para favorecer a la casta y que no haya protestas contra la casta y el ajuste".El libertario lo mandó a deconstruirse al dirigente del Polo Obrero por decir que a los hijos los cuidaba la madre a pesar de que hay datos que demuestran que debido a la sociedad patriarcal los trabajos de cuidado recaen principalmente sobre las mujeres y lanzó, "por lo menos no nos llamamos Polo Obrero y no representamos a los obreros" a lo que el dirigente social retrucó, "eso que lo digan los obreros, vos sos un especulador de la bolsa, nunca en tu vida trabajaste gracias a que heredaste de tu papá".