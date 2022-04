Lula anunció que su candidato a vicepresidente para enfrentar a Bolsonaro será Gerardo Alckmin

El compañero de fórmula del exmandatario lo enfrentó como candidato del PSDB en 2006 -fueron a segunda vuelta y Lula obtuvo su reelección con más del 60% de los votos- y cinco años más tarde fue electo Gobernador de San Pablo, cargo que mantuvo hasta 2018 cuando intentó ir nuevamente por la presidencia.

Lula agradeció a "los compañeros del PSB" en sus redes sociales, indicó que "es perfectamente posible que dos fuerzas con proyectos diferentes, pero con los mismos principios, se junten en un momento de necesidad del pueblo"

Está previsto que las mismas se realicen el próximo 2 de octubre y Lula encabeza todas las encuestas, en algunas hasta lo dan vencedor en primera vuelta algo que no sucede desde las elecciones de 1998.En esta oportunidad sacó menos del 5% ya que los votos de los sectores de centro y derecha, inmersos en una polarización, se vieron atraídos por Bolsonaro., "fue vicegobernador (de San Pablo) 6 años, fue gobernador (otros 7 años) y tiene experiencia política". "Vamos a necesitar mi experiencia y la experiencia de Alckmin para reconstruir el país, hablando con toda la sociedad brasileña" aseguró.y reforzó, "nosotros le tenemos que demostrar a la sociedad brasilera que este país necesita amor, no odio, necesita trabajo, no armas". "Le estamos dando una demostración muy fuerte al Brasil hoy", concluyó.