"Era una simulación de Auschwitz": Mario Negri comparó la cuarentena por Covid en Argentina con un símbolo del nazismo

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Mario Negri, comparó la cuarentena decretada en Argentina por la pandemia de coronavirus con Auschwitz, el mayor campo de concentración y extermino de la Alemania nazi.”, expresó este sábado el legislador cordobés en diálogo con Radio Rivadavia.En ese sentido, cargó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y el mandatario Alberto Fernández . “No me resigno a hablar de un escenario de Asamblea Legislativa porque eso sería un final muy grande. Nosotros creemos que este presidente tiene que terminar el mandato y. Alberto Fernández no soñó en su vida con ser presidente".Consultado por la iniciativa del gobierno porteño de quitarle los planes sociales a las personas que reclaman en las calles, opinó:Por último, le preguntaron si le sorprendió la foto que el expresidente Mauricio Macri se sacó con el exmandatario estadounidense Donald Trump y respondió: “No, vi una foto. Vi la otra que estaba jugando al bridge y en esa lo vi con Trump, que también ha sido presidente y han estado juntos antes. Yo no entiendo nada de bridge, lo ubicaba más con Boca, con el fútbol”.