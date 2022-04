Larreta y el mensaje a JxC: "No jodamos más con esa boludez de halcones y palomas

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió este sábado a las diferencias dentro de Juntos por el Cambio al remarcar que “no jodamos más con esa boludez de halcones y palomas”, y arengó para que el espacio gane “la elección de 2023”., sostuvo Rodríguez Larreta al encabezar el Congreso Nacional de la agrupación juvenil La Generación, en el barrio porteño de Almagro.El jefe de gobierno porteño manifestó que “si bien este no es un año electoral, tiene que ser un año de fuerte construcción política. "Tenemos que estar en la calle para escuchar, abrazar y contener a todos los que la están pasando mal”, agregó.“Este año tenemos que seguir tejiendo redes que nos permitan ampliar la coalición y llegar al 2023 con una propuesta sólida y robusta que les devuelva la esperanza a millones de argentinos”, indicó Larreta. Y enfatizó:Por su parte María Eugenia Vidal, diputada nacional de JxC por la Ciudad de Buenos Aires, también participó del encuentro y se expresó en la misma línea que el funcionario porteño. “Si el Frente de Todos se rompe, no nos puede poner en crisis a nosotros. Tenemos distintas miradas, pero es imprescindible que sostengamos la unidad”, sostuvo.La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires también enfatizó que, al considerar que “tiene que haber un proyecto de país con objetivos claros y esta vez no podemos fallar”.Como parte de una de las actividades con las que contó el encuentro, el público presente votó a través de una aplicación sobre las necesidades más urgentes para el próximo gobierno, y el 29,5 por ciento opinó que el primer objetivo debe apuntar a una reforma laboral. En segundo lugar, con el 25% de los votos, se apuntó a una reforma tributaria, mientras que el 13% se inclinó por una reforma del sector público.Las declaraciones de Larreta y María Eugenia Vidal, dos de los principales referentes de la oposición, van en contrapunto a los dichos del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien ayer se refirió a la posible candidatura de Mauricio Macri para los comicios presidenciales venideros y volvió a calentar la interna de JxC.“Creo que va a ser candidato. Es una voz importante de Juntos por el Cambio. Pero no es el jefe de Juntos por el Cambio, es el jefe del PRO.. A mí me toca presidir el radicalismo", dijo Morales, en diálogo con radio Continental, luego de que Macri enviara un video a dirigentes de la oposición en el que habló de “estar listos para el segundo tiempo del cambio”.