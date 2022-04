El Presidente suspendió su actividad de esta mañana pero no se tomará licencia por paternidad

El Jefe de Estado, Alberto Fernández, suspendió su actividad oficial para estar con Fabiola y el recién nacido Francisco durante las primeras horas pero no se tomará formalmente una licencia por paternidad, ante el nacimiento esta madrugada de su segundo hijo. "Hay demasiados temas en la agenda pública como para decir que se toma licencia", sostuvieron desde el entorno del Presidente.Según trascendió, continuará acompañando a la primera dama en el Sanatorio Otamendi donde el bebé nació a la 1:21 por cesárea, con un peso de 3,510 kilogramos. Alberto no asistirá a la reunión que iba a encabezar a las 11 en Casa Rosada con la Comisión interministerial de Salud Mental y en su lugar estará el Jefe de Gabinete, Juan Manzur.El Presidente había manifestado la semana pasada que estaba evaluando tomarse los tres días que corresponden a los hombres por la licencia por paternidad pero finalmente seguirá con sus actividades. En Casa de Gobierno comentaron que "aunque es un empleado público, no le rigen las generales de la ley, puede acompañar a su familia y puede seguir con sus actividades habituales".Varios funcionarios y dirigentes políticos ya mandaron sus felicitaciones a Alberto y Fabiola y buenos deseos para el recién nacido, entre ellos Manzur, el ministro del Interior, "Wado" de Pedro, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli y la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien también envió flores al Sanatorio.