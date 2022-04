La Policía de la Ciudad reprimió una protesta de trabajadores de cine frente al INCAA

Efectivos de la Policía de la Ciudad reprimieron este lunes una protesta de trabajadores de cine en la puerta del Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y detuvieron al menos tres personas.Un grupo de trabajadores de cine se reunió en la puerta del Incaa exigiendo la renuncia del titular del organismo, Luis Puenzo. En determinado momento, pasadas las 16, irrumpieron un centenar de policías porteños que instaron a desalojar el corte de calle. Ante la resistencia de los trabajadores, los efectivos procedieron a utilizar la fuerza, se vivieron momento de gran tensión, se sucedieron los forcejeos y hubo al menos tres detenidos.Los enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre las fuerzas policiales locales y medio centenar de manifestantes se desarrollaron a raíz del corte de la calle Lima, que bordea a la Nueve de Julio.De todos modos, el motivo de la protesta es el descontento con la gestión del cineasta, a quien se le reclama la modificación del Plan de Fomento, «impuesto en el gobierno de (Mauricio) Macri que concentra la producción cinematográfica en las productoras más grandes radicadas en AMBA, no llevó adelante políticas que impulsen la producción de cine en las Provincias», según asegura el Colectivo de Cineastas a través de una carta abierta que envió al ministro de Cultura, Tristán Bauer.La carta de la entidad también enumera otras razones por las cuales cuestionan el funcionamiento del INCAA: "No estableció ninguna medida tendiente a revertir las enormes desigualdades de género a la hora de dirigir u ocupar roles centrales en los equipos técnicos; no se puso a la cabeza ni acompañó el reclamo del sector por la inminencia de la caducidad que implica el desfinanciamiento del área que conduce; y se limitó a pedir en una reunión que crucemos los dedos para que salga el proyecto de ley del diputado Pablo Carro", en referencia a la iniciativa del legislador para extender la vigencia del fondo de fomento.En cuanto a los incidentes, el ministro Tristán Bauer llegó pasadas las 17.30 a la sede del Incaa, donde desde las 15 se desarrollaba una manifestación contra de la gestión de Luis Puenzo que terminó en medio de incidentes con la policía.«Lo primero es parar la represión y liberar a los detenidos. En este momento empezamos a trabajar en esto, ya hablé por teléfono con Enrique Avogadro (ministro de Cultura porteño)», dijo el titular de Cultura en la puerta del Incaa.