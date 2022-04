Guzmán se ratificó en su cargo, deslizó que serían otros los cambios y reclamó "apoyo político claro"

reapareció Martín Guzmán y calificó de "obviedad" a su permanencia en el cargo, pese a que en las últimas semanas el rumbo económico y el gabinete de ese sector no sólo estuvieron cuestionados por espacios kirchneristas sino también por otros más ligados al peronismo tradicional

"Estamos encaminados a cumplir la revisión. Falta un tiempo y estamos trabajando para ello"

Luego de viajes y semanas de incertidumbre en cuanto a su continuidad al frente del Ministerio de Economía,El ministro concedió anoche un reportaje a C5N en el que comunicó que percibió todo el respaldo del presidente Alberto Fernández al calificar a su continuidad como. A su vez, metió la pata en las internas en el Frente de Todos en un doble sentido: sostuvo que perjudican al "programa económico" al generar "ruido e incertidumbre" pero a la vez vaticinó que podría haber cambios en el área al dejar picando que el Gobierno gestionará "con gente esté alineada" con el rumbo., adelantó Guzmán con el tono conciliador que lo caracteriza aunque en este caso no tanto en el contenido de sus palabras, en relación a las internas en la coalición gobernante.El funcionario describió a su continuidad en el cargo como "casi una obviedad". En ese sentido, reconoció que "hay cuestiones para ordenar" en la economía, con la inflación como principal preocupación para que haya una recuperación del ingreso real", pero deslizó que los problemas que afrontan son más políticos y por las internas al señalar que "es muy importante dar certeza en lugar de generar incertidumbre".Según dijo, la definición de Fernández es que “acá hay un programa económico y ese es el rumbo”, idea que unió con que la Argentina tiene "una fuerte recuperación" y que “el crecimiento superó todos los pronósticos”.En ese punto, el ministro de Economía llevó su discurso a la relación que, evalúa, existe entre los problemas económicos que enfrenta la Argentina y las internas en la coalición de gobierno que se manifestaron en los últimos meses. Para Guzmán, "la inflación no se va a reducir (solo) con políticas de precios" sino que "se ataca con política macroeconómica", y, para ello, "se necesita un programa económico que ya existe" pero que "hace falta un apoyo político claro en lugar de llevar acciones que generan incertidumbre"., explicó Guzmán, por lo que enfatizó que para atacar la inflación es necesario. En ese sentido, consideró que si bien existen tensiones en el Gobierno,Y puso como ejemplo lo que ocurrió con el dólar en 2020: "En su momento la brecha había llegado a ser de 150%. Esto fue en octubre de 2020. Todos decían que el Tipo de Cambio iba a saltar y nosotros decíamos que no porque teníamos las herramientas. En cuatro meses bajó al 40% por la cohesión política por las medidas a implementar. Si ahora logramos ordenar el apoyo necesario para seguir adelante con el programa, entonces podremos bajar la inflación".Acerca de la evolución de las variables macroeconómicas, Guzmán afirmó que "está bajando la brecha cambiaria", se está logrando "resolver el déficit y está bajando la emisión". Pero que a pesar de ello la inflación sube y que "por eso" hablan de "las expectativas".puntualizó. En relación al índice de precios, adelantó que "la inflación de marzo va a ser la más alta, va a superar el 6%" por lo cual el Gobierno tomó la decisión de adelantar las rondas de paritarias ya que, según dijo, el objetivo es que "el poder adquisitivo de los ingresos crezca" ya que permitirá "que la economía continúe con su recuperación".Agregó quey recordó que todos los acuerdos paritarios "tienen cláusulas de revisión", por lo que durante la segunda parte del año habrán nuevos acuerdos para actualizar los sueldos según el crecimiento de precios.Sobre la revisión por parte de funcionarios del Fondo Monetario Internacional del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado en marzo, dijo que las variables invitan a pensar que se logrará cumplir con los requisitos estipulados., aseveró, y profundizó: "Hay distintas partes. Primero los criterios de desempeño macro económicos. Los datos fiscales del primer trimestre no están cerrados pero nuestra expectativa es que vienen alineados con lo planeados. La emisión se redujo significativamente y hubo acumulación de reservas. Estamos avanzando en los distintos elementos en la parte estructural del programa".Por otro lado, se refirió al. Guzmán dijo que hay "una deuda histórica" que es encontrar una solución a la fuga de divisas que están radicadas en guaridas fiscales, y calificó al problema como el ""más tóxico de la globalización en los últimos 50 años"., remarcó y agregó: "Esto es una protección a los contribuyentes que sí pagan los impuestos. La filosofía del proyecto va en esa dirección. Después es una cuestión del Congreso juzgar si esos son los instrumentos que fortalecen a la Argentina en esa dirección".Sobre el final, descartó un posible aumento de las retenciones ante el incremento de la renta de los sectores agropecuarios, medida pedida por sectores del kirchnerismo., enfatizó, pero remarcó que están trabajando en nuevos mecanismos "para redistribuir las ganancias que se generan"."Estamos trabajando en ello, sin tocar los derechos de exportación", sostuvo. Ante la consulta sobre la propuesta de Agustín Rossi de crear un salario universal para hacer frente a la pobreza y la desigualdad, lo descartó también al sostener que "hoy en día los instrumentos que se están implementando son otros y están siendo efectivos".Finalmente, según Guzmán a contramano del mundo "donde creció la desigualdad, en Argentina bajó en forma marcada y es menor que 2017".