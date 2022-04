Salvarezza: "Cuesta recordar la política energética de Macri sin indignarse"

“Durante el macrismo, fui parte de la Comisión de Energía en Diputados, acompañando a Darío Martínez, que en ese momento era el presidente de la Comisión. Fue durante la desastrosa política energética que implementó el gobierno de Mauricio Macri, cuyas consecuencias fueron 4.500 por ciento de aumento en las tarifas de electricidad, 1500 por ciento en gas y 400 por ciento de aumento en combustible”, remarcó el director de YPF Tecnología y ex ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza, en relación a la carta emitida por el ex presidente Mauricio Macri contra la política energética del gobierno del Frente de Todos.

Salvarezza recordó que “esta situación dejo sin energía a muchos hogares y pymes que tenían que optar entre pagar la luz o pagar a empleados”. “Vimos también las complicaciones de los electrodependientes. Cuesta recordar sin indignarse la política energética de Macri”, enfatizó el también ex presidente del CONICET .Y enfatizó:, completó.Respecto del desarrollo de energías no renovables, señaló que “la Argentina tiene una matriz energética muy concentrada en los combustibles fósiles. Fundamentalmente, gas”. “Eso, de acuerdo a los compromisos que tiene firmados internacionalmente, implica que se tenga que trabajar sobre energías renovables. Y acá hay una política muy clara: la de apostar a las energías alternativas”, indicó.Salvarezza enfatizó:Y agregó:E insistió en la necesidad de “ser capaces de no solo utilizar el litio, que hay que expandir la producción, pero también necesitamos darle una mirada de poder introducir valor agregado”. “Otra cosa importante en el terreno de las energías renovables es el hidrogeno, que es el vector energético del futuro. Tenemos un enorme potencial”, señaló.Consultado sobre el impacto del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, señaló que “