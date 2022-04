El Presidente echó por decreto al titular del Incaa tras los incidentes

Después de la protesta de este lunes, el presidenteechó por decreto ael titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). En la tarde se reunieron el ministro de Cultura,, con el cineasta y no habían llegado a un acuerdo. Por el momento seráel vicepresidente, quien quedará a cargo manera interina hasta que se designe una nueva autoridad.expresa el primer artículo del decreto presidencial.Las fuentes involucradas en el conflicto que terminó salpicando políticamente al Gobierno habían indicado que si Puenzo no renunciaba, habría una nueva protesta, convocada para este miércoles a las 15:00 en el mismo lugar donde se produjeron los incidentes.El ministro de Cultura,recibió en la tarde de este martes a Puenzo. El objetivo de la reunión era dialogar y debatir sobre la situación en el sector cinematográfico, luego de la marcha de protesta y los sucesos del lunes pasado que terminó con estudiantes de cine detenidos. Peroa su puesto.Uno de los reclamos que se escuchó decir durante la protesta tenía que ver con el desfinanciamiento y la caducidad del Fondo de Fomento. La delegada general de la Junta Interna de ATE en el INCAA, Ingrid Urrutia, contó a TN que lo que se vio el lunes fue producto del hartazgo y bronca. “Detalló que Tristán Bauer “convocó a los delegados que estaban presentes, escuchó los reclamos, se comprometió a hacer cambios y a no realizar ajustes en el sector”. Urrutia agregó:En ese sentido, la directora y productora de cine, Virna Molina, expresó: “Cuando lo recaudado se redireccionaban a los organismos, les permitían planificar una política a largo plazo. Con esta ley, la independencia que tiene la cinematografía se tiñe de los colores políticos del momento y eso le hace mucho mal al cine”.apuntó.Y cargó contra el ahora extitular de INCAA: