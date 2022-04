Habla Cristina en el Eurolat: expectativa por su discurso en medio de las diferencias en el FDT

La vicepresidenta de la Nación,, dará un discurso a las 12 del mediodía en el. Hay fuerte expectativa, en medio de la interna que sacude al Frente de Todos. Será menos de 48 horas después de que Martín Guzmán afirmara en una entrevista televisiva:Cristina Kirchner será, como presidenta del Senado, la encargada de abrir la sesión parlamentaria de(EUROLAT) que fue convocada en nuestro país. Asistirán más de cien legisladores de diferentes países del mundo. Los senadores deson algunos de los confirmados del radicalismo que asistirán y confirmaron su presencia mañana en el CCK ante este portal.por ejemplo, contó que no se encontrará en Buenos Aires en ese momento y por eso no estará. Habrá asistencia dispar en la oposición.Por el lado del oficialismo, la ausencia más notable será la de. El presidente de la Cámara de Diputados no estará presente porque se encuentra en República Dominicana. En cambio, la senadora Juliana Di Tullio, por ejemplo, estará en el CCK.Las palabras de la vicepresidenta llegarán cuando funcionarios de la Casa Rosada ya confirman que las modificaciones de gabinete están en estudio y que se anunciarían luego de Semana Santa, una vez que el Presidente tome la decisión. El acto y el discurso de CFK se podrán seguir por el canal de YouTube del Senado de la Nación ( www.youtube.com/senadotvargentina ) y de la Cámara de Diputados ( www.youtube.com/c/dtvdiputadostelevision ). El evento se llevará a cabo en el Auditorio Nacional La Ballena Azul.Será el primer encuentro presencial de la EuroLat luego de las restricciones que impuso la pandemia. El encuentro se hará bajo el lemay contará con la participación virtual de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y el Alto Representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell. Entre los participantes también se destaca la presencia de Javier López, presidente del componente europeo en la Asamblea, y Óscar Darío Pérez Pineda, presidente del componente latinoamericano y miembro del Congreso colombiano.Además de la Sesión Plenaria Ordinaria del organismo, también se reunirán las cuatro comisiones permanentes de EUROLAT, el Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer y los Grupos de Trabajo sobre Seguridad Alimentaria, Sociedad Civil y Seguridad.La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana es la institución parlamentaria de la A(entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe). El organismo se creó en 2006, teniendo su sesión constitutiva en Bruselas, Bélgica, y con la misión de adoptar y presentar resoluciones y recomendaciones a varias organizaciones, instituciones y grupos ministeriales responsables del desarrollo de la Asociación Estratégica Bicontinental.Entre los temas en agenda que debatirán los miembros de EuroLat están la proliferación de discursos de odio, cooperación penal, plataformas digitales y el seguimiento de los acuerdos de comercio en curso. En el ámbito social, los debates se centraránAdemás, según informa el Parlamento Europeo, se discutirá un informe sobre economía circular y se abordarán los “derechos de la naturaleza”.Además, se ha creado un Grupo de Trabajo sobre Seguridad Alimentaria y Lucha contra el hambre para subrayar la necesidad de facilitar el proceso de recuperación post-pandémica y tratar los efectos de la guerra de Ucrania en el mercado global de alimentos.y la situación de los derechos LGBTI en la UE y en América Latina.