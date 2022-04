Agustín Rossi: "Si el Frente de Todos se rompe, Juntos por el Cambio gana en primera vuelta"

"no creo que nadie esté en un plan de ruptura, todos tenemos consciencia de lo que eso puede significar" y aclaró que "el gobierno debe fortalecerse en la gestión, seria una picardía que se enganche en las criticas, las debe tomar, considerarlas y mejorarlas"

Para cerrar señaló que "un cambio de gabinete no le da ni mayor ni menor poder a un gobierno" y aseguró que "eso va a tener que ver con la efectividad de la gestión y valoración de que le de el Presidente".

El exministro tanto de Alberto Fernández como de Cristina Kirchner,También remarcó que el ejecutivo no debe engancharse en las críticas sino mejorar la gestión.En este sentido analizó,. "Yo aconsejo que el Gobierno no debe participar en el debate", acotó." -a pesar de que algunos sectores proponen sumarlo sin modificar la composición actual- y planteó que charla con el Presidente "pero".El extitular de la cartera de Defensa indicó que "cuando uno asumió como ministro sabe que es parte de un dispositivo y que eso tiene alguien que lo diseña bajo una circunstancia particular" y sostuvo que "se sabe que en ese dispositivo pueden haber modificaciones teniendo en cuenta lo que es mejor para el país".Rossi concluyó ratificando una idea que manejan los dirigentes más cercanos a Alberto Fernández, "el equipo económico debería estar alineado a lo que dice (Martín) Guzmán".