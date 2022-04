Cristina le pegó a la OTAN por Malvinas y la guerra en Ucrania: "Cuando no les conviene una invasión, la rechazan"

La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner comparó el aval de las grandes potencias del Consejo de Seguridad de la ONU y la OTAN ante la guerra e invasión de Reino Unido en las Islas Malvinas y el conflicto armado y lo que sucede entre Rusia y Ucrania

💬#Zajárova: Han pasado 40 años desde el inicio del conflicto en torno a las Islas Malvinas.



☝️ Abogamos por reanudar las negociaciones entre la Argentina y Gran Bretaña con el fin de arreglar el contencioso acerca de la soberanía de conformidad con las resoluciones de la ONU. pic.twitter.com/cGWq0bfC2l — Cancillería Rusia 🇷🇺 (@mae_rusia) April 13, 2022

, dijo la ex presidenta de la Nación en referencia a los 40 años de la Guerra de Malvinas al dejar inaugurada este mediodía la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), al citar la "gran idea que no se aplica" que había mencionado en el mismo sentido Javi López, Eurodiputado y Co-Presidente de Eurolat por el componente europeo.Es que la titular del Senado de la Nación recordó que las todas grandes potencias integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, únicos miembros permanentes del cuerpo, "menos China", en "algún momento no han respetado las normas del derecho internacional"., enfatizó la ex jefa de Estado. Y remarcó el voto de la Argentina durante su mandato ante el referendo de Crimea., afirmó.En este sentido, Cristina marcó que, de hecho, "la ocupación por la fuerza de Malvinas encuentra el Reino Unido apoyado por otras potencias que, cuando no les conviene apoyar una invasión, la rechaza, y, cuando les conviene porque son sus aliados, está todo bien", comparó al inaugurar la sesión plenaria del Eurolat que sesiona en el CCK.La Vicepresidenta sostuvo que ese doble standard se aplica también en la realidad de Argentina. "La OTAN nos puso una base en Malvinas a 14 mil kilómetros del Reino Unido", denunció.En el acto, CFK estuvo acompañada por Oscar Darío Pérez Pineda, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia y co-presidente por el componente latinoamericano; y el mencionado legislador europeo López.Minutos después que la vicepresidenta diera estas definiciones en Buenos Aires, la Cancillería de Rusia compartió una declaración al respecto de su vocera, María Zajárova. "Han pasado 40 años desde el inicio del conflicto en torno a las Islas Malvinas. Abogamos por reanudar las negociaciones entre la Argentina y Gran Bretaña con el fin de arreglar el contencioso acerca de la soberanía de conformidad con las resoluciones de la ONU", dijo en Twitter.