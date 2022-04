Causa Gas Licuado: sobreseyeron a Cristina Kirchner y De Vido tras una pericia concluyente

al juez federal de Comodoro Py Julián Ercolini no le quedó otra alternativa más que dictar los sobreseimientos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y el ex secretario de Coordinación Roberto Baratta, entre otros acusados, en la causa por la compra de Gas Licuado Líquido, al dar por probado que no existieron los sobreprecios que impulsaron el fallecido magistrado Claudio Bonadio y el todavía fiscal Carlos Stornelli

En lo que significa una caída más de las operaciones denunciadas como parte del lawfare,Ercolini tomó la decisión tras una, de la que surgió como probado que no hubo sobreprecios en esa investigación, según explicó el magistrado en el fallo dado a conocer hoy., que instrumentó Bonadio contra ex funcionarios kirchneristas.Ahora se determinó, pese a que fue parte del argumento de las defensas desde el principio de la investigación, que el valor final abonado por el Estado nacional correspondía al precio de mercado de ese entonces.“En virtud de lo analizado y expuesto en la presente, se concluye y establece en definitiva que los precios abonados por ENARSA por los cargamentos de Gas Natural Licuado (GNL) adquiridos en el período determinado --años 2008 a 2012 ambos incluidos-- se corresponden con los valores de mercado”, fue la conclusión contundente del peritaje ordenado por Ercolini en la causa y que se había dado a conocer en diciembre del año pasado. Un trabajo similar para los años posteriores a 2012 había llegado a la misma conclusión.