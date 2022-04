Larreta rechazó apresuradamente el gravamen a la "renta inesperada"

La Argentina no soporta un impuesto más a la producción. No hay más margen para aumentarles tributos a los que trabajan, quieren invertir y generar empleo. Es exactamente al revés, hay que dejarlos producir, crecer y poner en movimiento la rueda. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) April 18, 2022

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se pronunció este lunes en contra de la creación de un nuevo impuesto a la renta inesperada, un proyecto que el Gobierno no presentó ni anunció."La Argentina no soporta un impuesto más a la producción. No hay más margen para aumentarles tributos a los que trabajan, quieren invertir y generar empleo. Es exactamente al revés, hay que dejarlos producir, crecer y poner en movimiento la rueda”, aseguró.El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó la semana pasada que trabaja en un nuevo tributo a la “renta inesperada”. El gravamen, que podría ser anunciado en las próximas horas, establece un tributo a sectores de la economía que se habrían visto beneficiados como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania“Ante las intenciones del Gobierno Nacional de crear un nuevo impuesto o subir uno existente que gravaría la “renta inesperada”, quiero dejar claro que estamos absolutamente en contra y que cuando la iniciativa llegue al Congreso lo vamos a rechazar”, manifestó el jefe de Gobierno en redes sociales.Y completó: “El Gobierno tiene que hacerse cargo de la realidad económica, dejar de poner parches que no resuelven los problemas de los argentinos y construir un plan económico claro que marque un rumbo sostenible de crecimiento”.Además de ser jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta es uno de los dirigentes de Juntos por el Cambio que aspira a competir en 2023 por la Presidencia. Este mediodía, el referente del PRO tiene previsto compartir una reunión en Puerto Madero con otros dirigentes de su espacio como Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Diego Santilli y Miguel Ángel Pichetto, entre otros.