Alberto Fernández: "Garantizaremos que impacto de la inflación no recaiga en el bolsillo de los argentinos"

el pago estilo IFE será de $18.000, en dos cuotas a pagarse en mayo y junio, para trabajadores con ingresos no registrados, monotributistas A y B y empleadas de casas particulares, y otro de $12.000 para las jubilaciones mínimas en mayo, en una única cuota.

El presidente Alberto Fernández afirmó que el objetivo de las medidas económicas anunciadas este lunes es "garantizar que el impacto de la inflación no recaiga en el bolsillo de los argentinos", al encabezar una conferencia de prensa junto al ministro Martín Guzmán en Casa Rosada."Esto se enmarca en la lógica de seguir mejorando la distribución del ingreso en la Argentina", planteó el mandatario y agregó:En ese sentido, indicó que si bien las nuevas medidas apuntan a sectores que operan en la informalidad, el Gobierna está atento a las negociaciones entre la UIA y la CGT., expresó."Vamos a trabajar para que esas correciones sean", aseguró al tiempo que reconoció que "la inflación se come gran parte de los aumentos salariales".A su vez, planteó que la inflación es un problema que tiene un componente autóctono e internacional. "La guerra en Ucrania es un conflicto que también cae sobre la Argentina", señaló.En esa línea, anunció hoy que el Gobierno, que plantea una alícuota sobre el componente de esa utilidad que se enfoca en un conjunto de empresas con ganancias netas imponibles altas superiores a los 1.000 millones de pesos, que en 2021 fue de solo el 3,2% de las empresas.Por último, recordó su promesa de campaña en 2019. "Me comprometí a profundizar todas las medidas que favorezcan ponerle fin a la desigualdad social. Dije que primero los últimos y seguimos priovilegiando esa lógica", concluyó.De esta manera, el Gobierno nacional confirmó lo que se venía adelantando: un bono a trabajadores con ingresos no registrados, monotributistas A y B, empleadas de casas particulares y jubilados.Según precisó el titular de la cartera económica,