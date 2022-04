Renta inesperada: a qué firmas alcanzará y cuándo empiezan las discusiones con empresarios y sindicatos

diagramación de un mecanismo que permita capturar parte de la renta inesperada que no es producto de inversiones adicionales sino del conflicto.

El Gobierno nacional discutirá en los próximos días con empresarios y sindicatos el proyecto de renta inesperada con el que busca redistribuir las ganancias extraordinarias obtenidas por las empresas a partir del shock generado por la guerra entre Rusia y Ucrania.Lo confirmó este lunes el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien aseguró que desde Casa Rosada se trabaja en laDurante el anuncio de beneficios para trabajadores informales realizado junto al presidente Alberto Fernández, el titular del Palacio de Hacienda señaló quePara ello, en las próximas semanaspara trabajar “en la construcción de un mecanismo que nos permita poder capturar parte de la renta inesperada que no es producto de inversiones adicionales sino el shock de la guerra”, adelantó Guzmán.De acuerdo a las palabras del ministro, las discusiones se darán en el marco de un borrador en el que ya se encuentran una serie de criterios trazados y que serán puestos a consideración de las partes. A grandes rasgos, se buscará implementar una alícuota sobre el componente de ganancia inesperado.El ministro Guzmán precisó que el criterioEn particular, adelantó que las ganancias netas imponibles reales, lo cual se espera que afecte a una fracción muy pequeña de todo el entramado del país, dejando por fuera al universo de las Pyme. “Para darles una idea – prosiguió -, en 2021 tan solo el 3,2% de las empresas de nuestro país tuvieron (dicha ganancia)”.Además se considerarán otros criterios para la aplicación de la alícuota. Por un lado, la ganancia neta imponible real”, aseguró Guzmán. Y además el resultado ordinario en relación a las ventas (margen de ganancia), también tiene que ser anormalmente elevado.Al mismo tiempo, manifestó que habrá una serie de excepciones para el monto que se aplique, ya que, teniendo en cuenta que el Gobierno busca fomentar la producción, buscarán reducir la alícuota en caso de que los ingresos inesperados se canalicen hacia inversión productiva. Allí “la contribución será menor”, confirmó Guzmán.Según supo Ámbito, los números que el ministro evalúa aplicar en concepto de alícuota extra sería de un 15% por encima del 35% de ganancias. Además, abarcaría a empresas, no personas humanas y sería deducible en caso que las empresas realicen inversiones o tomen personal.