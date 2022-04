Carrió dijo que Cristina busca "polarizar con Milei" y acusó a Larreta de "no jugarse"

"veo es una desesperación electoralista, donde todo el mundo quiere ganar este año, y este año no hay elección, hay inflación, hay guerra". "Hoy hay muchos que tienen fuegos de artificio, y hay que dejarlos que hablen"

si Mauricio Macri ganaba las presidenciales "lo volteaban, no lo iban a dejar gobernar, no le iban a votar el acuerdo con el Fondo ni nos hubieran dejado actuar por la pandemia" y subrayó, "la diferencia que tenemos con ese pejotismo (no todos los peronistas son iguales) es que no somos golpistas, vamos a ser la garantía para que este gobierno termine su mandato"

La exdiputada nacional y referente de la Coalición Cívica,. También insistió en la comparación con el caso de Chacho Álvarez cuando renuncia y el de Julio Cobos, cuando desde la vicepresidencia quiere ser oposición,En este sentido señaló que elegir entre "extremos" -cómo catalogó al kirchnerismo y los libertarios- no le haría bien a la democracia y destacó que en Juntos por el Cambio "hay gente mucho más entera, que tiene más integridad, que son los que están haciendo los proyectos", aseguró que "hay equipos" para cualquiera que sea el Presidente y analizó,, lanzó.La dirigente opositora se remontó a 2019 y sostuvo queCarrió insistió con la figura del libertario, alertó que. "La democracia le permite a Milei hablar, porque él ataca la casta que es la que le permite estar, es la ventaja de la democracia", planteó.Para cerrar resaltó que "acá va a haber hambre, podemos mitigar el hambre, pero en otros países no se va a poder mitigar" y acotó que se. La exdiputada concluyó con un comentario sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y los calificó como "una tercera guerra mundial híbrida".