Trabajo avaló paritarias de plásticos y ceramistas en el marco de la lucha precios-salarios

En el marco del adelantamiento de negociaciones paritarias que impulsa el Gobierno con los sindicatos y empresarios,En Casa Rosada buscan que la aceleración inflacionaria no golpee la recuperación del poder adquisitivo de los empleados en el ámbito formal. La cartera que conducecomunicó en las redes sociales el acuerdo paritario con el sindicato del Plástico. Según se informó, habrá un aumento del 40,9% hasta septiembre. En detalle, añadió:En tanto, también fue acordado el cierre paritario de la Federación de Obreros Ceramistas de la República Argentina con una incremento del 54% en el periodo que va de mayo de 2021 hasta abril de 2022.explicó Trabajo.Además el gremio que agrupa a los papeleros logró un actualización del 50% en dos cuotas: 25% abril y en 25% agosto. Habrá un bono fin de año por $ 70.000, con un ingreso mínimo garantizado $ 80.000 y revisión en octubre.En línea con estas negociaciones, el Gobierno convocó para este miércoles un nuevo encuentro que cerrará la paritaria de los estatales.. Sin embargo, se especula que tras la reunión se otorgaría un 10% adicional para alcanzar la cifra del 64%.Cabe recordar que hace dos semanas, el Ministerio de Trabajo convocó a la apertura de paritarias del sector privado en más de 20 ramas de la actividad económica. Entre los gremios se encuentran laAdemás, al listado se suman las actividades que tengan acuerdos o convenios colectivos con término no vencido, y aquellas con acuerdos o convenios colectivos con término vencido y no se encontraren en la etapa de tratativas. En tanto, se instó a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones de Trabajo a convocar a diez negociaciones paritarias por día para poder avanzar con el proceso.