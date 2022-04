La propuesta de Barcesat para el Consejo: "Habría que favorecer la incorporación de un sector del pueblo"

En diálogo con Política Argentina, el abogado Eduardo Barcesat cuestionó de manera contundente las acciones llevadas a cabo por los representantes del máximo tribunal y la oposición en relación a la designación de las autoridades del Consejo de la Magistratura. Bregó por la democratización del órgano y lamentó que dirigentes como Elisa Carrió, “con un gran protagonismo en la Convencional Constituyente se presten a una bajeza ahora”.

Se absorbió la primera minoría y por ello se pudo proponer un candidato propio a partir de este fraccionamiento. Es una maniobra táctica que no cuestionó, pero mi propuesta siempre va a ser tomar el toro por las astas y la resolución institucional que la Constitución marca.

Hay medidas que se pueden tomar en lo inmediato y hay otras a mayor largo plazo, y de mayor calado institucional que ya remitiría a una reforma que complete la tarea no finiquitada en la Convención del ´94.

- ¿Cómo observa la dinámica y las relaciones de fuerza en torno al Consejo de la Magistratura?Hay que poner la atención en que la Constitución regula primero al Poder Legislativo, luego al Ejecutivo y finalmente al Judicial. Efectivamente allí reposa lo que es la voluntad política del pueblo de la Nación Argentina por su carácter multi-representativo.Por eso,La respuesta institucional correspondiente sería que el Congreso convocará a unapara emitir una declaración poniendo a la Corte Suprema en la situación de que ella no puede legislar sobre una ley derogada hace más de 14 años y que tampoco puede emplazar al Congreso a que fije en determinado plazo una ley acorde a su fallo. Y además, que imponga por anticipado sanciones si esto no ocurre de que todo acto que emane del Consejo de la Magistratura será nulo y de nulidad absoluta insanable.- Ahora bien, en lo que respecta al Senado, ¿Cómo tomó la decisión de los senadores oficialistas de romper el bloque en función de una mejor condición de representación en el Consejo?Aún con la agudeza que se le puede atribuir a ese decisión, siempre va a ser en función del cumplimiento del fallo de la Corte.- Se ha hablado mucho del equilibrio y representación, ¿Cuál es son los sustentos que tienen que propiciar estos elementos? ¿Dónde lo político - y con esto la posibilidad directa o indirecta de elegir a sus miembros – puede fomentar límites a la concentración de poder corporativo-judicial?En la gestión de Cristina se estableció el proceso de democratización del poder judicial y con ello se aceptó una sugerencia, en el sentido de que tratándose el Consejo de la Magistratura un órgano político, no tiene que escapar entonces al articulo 1 de nuestra Constitución, de que nuestros poderes tienen que se representativos, federal y republicanos.- ¿Pero esto implicaría necesariamente una reforma de la Constitución?- El tema es que se complica llegar al consenso…- ¿Alguna reflexión respecto de la actitud de la oposición en torno a este conflicto? De hecho, ha habido mucha crítica respecto de la decisión del bloque de senadores oficialistas.