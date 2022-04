Liberales bonaerenses aseguran que "Juntos y el FDT hacen un circo, pero puertas adentro se estrechan manos"

Para el diputado Nahuel Sotelo, la “ruptura” del Frente de Todos en el Senado es “una maniobra mas de la vieja politica a la cual venimos a ser oposición. “Quieren manejar al estado como un tablero de ajedrez, su unica preocupación es ocupar puestos en el estado y se olvidan de la gente”, expresó en diálogo con Política Argentina.

Y agregó:Para Sotelo,, enfatizó.Por otra parte, cuestionó a Alberto Fernández por los bonos anunciados para contrarrestar la delicada situación económica. “Lo veo con preocupacion, el gobierno esta haciendo todo lo que ya fracaso, es decir, todo lo que no tiene que hacer.Y todo esto, no lo hace ni para mejorar las condiciones de vida ni para no se, construir caminos rurales, vías de tren, equipar a la policía o garantizar el agua potable para más lugares sino para regalar recursos en politica, manteniendo organizaciones sociales que rozan lo delictivo y para tirar subsidios que son "pan para hoy y hambre para mañana" y digo pan, siendo bueno porque ya ni eso con la galopante inflación, concluyó.