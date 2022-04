El Gobierno bonaerense detectó faltantes de productos de Precios Cuidados en los supermercados

Además del cumplimiento de precios y el abastecimiento, también se puso la lupa con la señalética en Precios Cuidados. Se observó que todos las cadenas respetan el acuerdo de precios, no así con la señalética y el abastecimiento de productos. De todas las cadenas, Día% no tiene la señalización adecuada. El resto, sí tiene los productos debidamente marcados.

El Gobierno bonaerense puso primera en la fiscalización y monitoreo de precios en distintas cadenas de supermercados y detectó que hay faltantes en productos que se incluyen en el programa +Precios Cuidados, además de prácticas desleales de los proveedores.Entre las prácticas de desabastecimiento se detectó que los grandes proveedores retacearon la entrega de ciertos productos incluidos en los Precios Cuidados, como por ejemplo el aceite. Los controles se hicieron en las cadenasPero, según el relevamiento encabezado por la Subsecretaría de Desarrollo Comercial del ministerio de Producción bonaerense,Los supermercados explicaron que el faltante se debe a la reducción de entrega de parte de los proovedores.Es decir, por cada 10 productos que los supermercados quieren comprar, los grandes proveedores sólo les entregan 4. Los controles se hicieron en Florencio Varela, Avellaneda, Lomas de Zamora, Hurlingham, La Matanza, La Plata, Merlo, Morón, Pilar, San Fernando, San Miguel e Ituzaingó.Además, según el ministerio de Producción bonaerense, entre los principales proveedores que limitaron el abastecimiento se encuentra, con toda su línea de mermeladas, enlatados y puré de tomate; Bagley, con sus líneas de galletitas y tostadas; Molinos Río de la Plata, con sus líneas de pastas secas y aceites; Cervecería y Maltería Quilmes, con sus líneas de aguas saborizadas y cervezas; Coca-Cola, con sus gaseosas; y Mastellone, con sus diversas variedades de leche fluida y en polvo. La falta de abastecimiento no se limita a alimentos y bebidas, sino que impacta en todo tipo de rubros, como por ejemplo limpieza, como son los casos de Clorox, con faltas de entrega en lavandinas o de Colgate, con sus líneas de pastas para dientes.La información recabada en los operativos se elevó a la Secretaría de Comercio. No hubo penalidades directas aplicadas por el ejecutivo bonaerense, ya que es facultad del Gobierno nacional. Es por eso que en la Legislatura empezará a discutirse un proyecto de ley que le da a los intendentes el poder para avanzar en sanciones contra quienes no cumplan con los acuerdos de precios y hayan adherido a los conveniosEl operativo se dio en el marco del Programa Bonaerense de Relevamiento y Fiscalización de Precios, que anunciara días atrás el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.