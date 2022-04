Cafiero lanzó la Comisión para el Diálogo por Malvinas, junto a Tara Gandhi

Desde la India, el canciller Santiago Cafiero lanzó este domingo la Comisión para el Diálogo por la Cuestión Malvinas, junto a Tara Gandhi Bhattacharjee, nieta de Mahatma Gandhi y Presidenta del Museo Nacional Gandhi. “Poner en funcionamiento una Comisión de estas características, darle mayor relieve al debate internacional para que se cumpla el mandato de la resolución 2065 de la Asamblea de Naciones Unidas que impone que el Reino Unido y la Argentina deben sentarse a una mesa a discutir y resolver de un modo definitivo la controversia de soberanía, es para nosotros sumamente importante y movilizante”, resaltó Cafiero.

El canciller argentino también agradeció a los miembros de lamediante negociaciones bilaterales con el Reino Unido, presentó los argumentos principales de la posición argentina en la materia y destacó la importancia de la relación bilateral con la India.La Comisión busca promover y dar visibilidad al cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas y las declaraciones de otros foros internacionales sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, que llaman a reanudar las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía, teniendo en cuenta los intereses de la población y conforme al derecho internacional. Constituye asimismo un espacio fundamental para estrechar lazos bilaterales en torno a uno de los temas centrales de la política exterior argentina.El titular del Palacio San Martín afirmó:Cafiero se lamentó de que el Reino Unido no se haya sentado a una mesa de negociación, y dijo quePara concluir reafirmó: “El transcurso del tiempo no disolvió el reclamo, la comunidad internacional no nos ha abandonado y la India tampoco. Es función de esta Comisión sostener la memoria y el reclamo. Queremos continuar con nuestra tarea diplomática, con el camino que ha asignado históricamente la política exterior argentina a la búsqueda de una solución pacífica y dialogada. La herramienta del diálogo ha sido la herramienta que la Argentina siempre ha sostenido para resolver este conflicto y esperamos que el trabajo de la Comisión sea un factor adicional en el hermanamiento de nuestros pueblos”.Gandhi por su parte, en el día de su cumpleaños, hizo mención a su lucha por la verdad y la no violencia en cada lugar del mundo, y pidió por los mejores deseos para nuestro país. La Comisión para el Diálogo también la integran además de Tara Gandhi, Shashi Tharoor, Diputado y ex Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas; Suresh Prabhu, miembro de la Cámara Alta del Parlamento y ex Ministro de Comercio e Industria del país; Shazia Ilmi, vocera del Partido oficialista BJP; y Rengaraj Viswanathan, ex embajador de la India ante la Argentina.