Jorge Elbaum sobre la Guerra en Ucrania: El posicionamiento de Argentina está condicionado por las presiones de EEUU y su vinculo con el FMI

A dos meses del inicio de la guerra en Ucrania, Política Argentina dialogó con el sociólogo, doctor en Ciencias Económicas y analista internacional Jorge Elbaum quien vaticinó un escenario a favor de la Federación Rusa. En este marco, también analizó el posicionamiento de Cancillería respecto de las sanciones y bloques esgrimidos por Occidente. ¿Qué sucederá con Donetsk, Luhansk, Transnistria y Moldavia?

Está guerra va a terminar con un triunfo indudable de Rusia, pero va a generar una situación de empate geo-estratégico, aunque la realidad es que la OTAN perdió la guerra.

- ¿Cómo analiza el posicionamiento de nuestro país respecto del conflicto bélico en Ucrania y que situación avizora de esta guerra?Está clarísimo que no hubiese sido esta la posición de no haber estado constreñido por el endeudamiento externo que estamos padeciendo que depende permanentemente de una aprobación trimestral, incluso mensual, para darle continuidad a este acuerdo que se realizó con el Fondo Monetario. Argentina está condicionada por situación exógenas.Al haber azozado a los sectores tradicionales en el Oeste de Ucrania, históricamente simpatizantes del nazismo, ubicaron a Rusia en un dilema: el de darle continuidad al crecimiento de Rusia a partir de la exportación de materia prima, o garantizar su seguridad. Optó por la segunda ante la amenaza de la instalación de misiles de la OTAN.Estamos en esta etapa, que, en términos de guerra abierta, durara un tiempo más. Y terminará con una especie endeble entre Rusia y Ucrania. Rusia va a terminar ocupando el este, garantizando la independencia de las dos repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, y garantizando un corredor hasta Crimea y Transnistria hasta una zona ruso hablante en el límite con Moldavia.- ¿Es posible que se habrán nuevos focos en otros países? ¿Cómo está la relación de Rusia con Moldavia, por ejemplo?- Contundente, pierde la Guerra, pero propicia una serie de sanciones que en lo económico impactan mucho…Impactan más al mundo que a Rusia dado que tenía una moneda que al inicio de las sanciones había decrecido un 30 por ciento y hoy está por encima del valor al inicio de la guerra. Logró imponer que Europa le pague en Rubios la venta de gas y petróleo que Rusia le sigue vendiendo. Esto es lo que los medios no quieren decir.- Más acá, respecto de nuestro país… ¿La interna que se vive en el oficialismo tiene sus consecuencias en el posicionamiento de Argentina?- Importante como ha impactado la deuda externa y es curioso como el PRO se manifiesta en relación a la política internacional…