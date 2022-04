Carrió dijo que Macri quiere volver a ser candidato y aseguró que se va a pelear "a los gritos"

"no sé por quién voy a votar y no sé lo que va a pasar el año que viene"

"hoy a la nación no la conduce (Alberto) Fernández, tampoco la conduce Cristina (Fernández de Kirchner), no la conduce nadie" y pidió "liderazgos responsables" para salir de la situación

"en un sistema presidencial, el vicepresidente acompaña, o se calla y preside el Senado", acotó que "lo que no puede es impugnar permanentemente la institución presidencial" y asoció los movimientos de Cristina al accionar "golpista" de Julio Cobos en 2008 y de 'Chacho' Álvarez con De la Rúa.

La exdiputada de la coalición cívica,y recordó que su libro se llama 'Primer Tiempo' y que "tiene todo el derecho" a competir pero que no sabe con que alianza pretende hacerlo,En ese sentido profundizó el análisis sobre las elecciones del 2023 y advirtió,, aunque resaltó que siempre lo acompañó a Macri durante su gobierno "no sólo en los buenos momentos", sino también "en los malos". Destacó que lo apoyó cuando desde el PRO buscaban "voltear" a ministros del gabinete de Macri, como a Marcos Peña y a Gustavo Lopetegui,-haciendo alusión a que es el primer presidente no peronista en terminar un mandato en 90 años- y, comentó.A su vez apuntó al gobierno del Frente de Todos,, "los sectores políticos responsables tienen que conducir a la nación a un esquema distinto, y a una elección libre y disputada en la que se elijan las próximas autoridades".La referente de Juntos por el Cambio sostuvo quePor otro lado habló sobre Milei e indicó que. También destacó que en las sociedades actuales desapareció "la figura simbólica del padre", que según ella debe permitir el deseo pero al mismo tiempo imponer límites y subrayó que "esa figura no puede ser Milei, por su inestabilidad, él está tan indefenso como otros". "Se nota en su carácter que es tan inestable como lo son quienes lo siguen", concluyó.