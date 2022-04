Javier Milei reveló que un importante "referente de JxC lleva una ametralladora en el auto"

el diputado nacional por La Libertad Avanza Javier Milei volvió a explicar por qué usa un chaleco antibalas durante sus actos de recorridas o campaña y aprovechó la ocasión para revelar una polémica medida de seguridad que un dirigente importante de Juntos por el Cambio: lleva "una ametralladora en el auto"

“Hay uno de ese espacio con tres custodios y dos motos, una atrás y otra adelante, donde uno va armado y otro va manejando. Es más en el auto lleva una ametralladora”

Después de las repercusiones que generó una foto,Consultado acerca del uso de chaleco antibalas, el economista explicó que su hermana “recibió amenazas” durante un acto en la campaña de su espacio político, y a partir de allí, por “recomendación” de la gente que organiza su operativo de seguridad, usa ese tipo de protección mientras camina entre la muchedumbre., le dijo hoy Milei a Radio con Vos durante una entrevista.Y relató cómo fue el suceso: “La arrinconaron contra una parte, no vió un arma pero la presumió, no tengo ni la menor idea de quiénes fueron pero es un riesgo abierto. Que no se metan con mi hermana”.Milei sostuvo que no hicieron "la denuncia judicial" porque no en aquel momento no tenían "revuelo", y evitó hipotetizar acerca de quiénes habrían sido los opositores a su carrera presidencial: “No me quedaba claro a quién le molestaba y a quién no mi candidatura, no tengo información y no puedo presumir nada”., agregó acerca del uso del chaleco, y puntualizó que en "este tipo de convocatorias" entran "por el medio del público" y que por eso "el protocolo de la seguridad exige como medida precautoria un chaleco”.Al hablar de la seguridad, Milei aprovechó para apuntar contra la diputada de Juntos por el Cambio, a quien calificó como “mentirosa” por el uso de seguridad en la calle o en eventos públicos., dijo, incluyendo también al expresidente.Fue en ese momento de la charla que quien sería, según sus propias declaraciones, candidato presidencial en 2023 reveló que un referente de Juntos por el Cambio no sólo usa custodios de seguridad y un extraño sistema de seguridad, sino que también, reveló Milei en relación a un personaje importante de JxC al que hizo referencia sin dar nombre. “Investiguen quién es”, concluyó.