Ampliaron denuncia de "traición a la patria" contra Macri por el acuerdo de vicecanciller borracho por Malvinas

ampliaron la denuncia en su contra por "traición a la patria" tras conocerse que el acuerdo sobre las Islas Malvinas que él avaló con Reino Unido fue acordado por su ex vicecanciller mientras estaba borracho

"Macri le dio a Theresa May (entonces primera ministra británica) todo lo que le había pedido. Era una locura dar frecuencias de vuelos a Malvinas, donde no sólo no podían trabajar argentinos, sino que se daban esos permisos para que quienes estaban usurpando el territorio fueran y vinieran, en momentos además en que se estaba armando una base militar"

Más problemas parapero, esta vez, nacieron llamativamente por una revelación que no hizo el oficialismo, su adversario en la Argentina:Lo hizo la abogada, quien amplió la denuncia por "traición a la patria" contra el expresidente por el acuerdo por el cual Argentina se comprometía a "remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico" de las islas Malvinas, concediendo aspectos de soberanía, luego de las revelaciones sobre el entendimiento conocidas este martes a partir del testimonio del excanciller británico a cargo de las negociaciones.El exministro de Relaciones Exteriores del Reino Unidoreveló en un libro de su autoría que el entonces vicecanciller, señaló la abogada en declaraciones a Radio 10, en las que se refirió a las memorias del exministro británico Duncan.Según reveló el sitió Declassified, en ese acuerdo, alcanzado en septiembre de 2016, se otorgaban por parte de la Argentina concesiones para frecuencias de vuelos que llegarían a las islas desde distintos puntos del continente haciendo escala en Argentina.La letrada presentó en 2019 una denuncia por "traición a la patria" contra Macri y varios funcionarios de su gobierno, que quedó a cargo del fallecido fiscal federal, quien imputó al expresidente. Ahora la abogada decidió presentar una ampliación, en una causa que en la actualidad es tramitada por, añadió Carreras.La abogada recordó que dicho convenio, que se denominó “comunicado Foradori Duncan”, fue denunciado años atrás y enfatizó que debió haber pasado por el Congreso. Además remarcó que la cesión de soberanía “fue el resultado de una política de Estado del entonces primer mandatario Mauricio Macri, en conteste con los pedidos del Reino Unido”.Tras conocerse las declaraciones contenidas en el libro de Duncan respecto de su par argentino Carlos Foradori, que son “de extrema gravedad”, la abogada sostuvo que ello está directamente relacionado con el objeto de la denuncia sobre la cesión de recursos soberanos y espacio aéreo. Por ello