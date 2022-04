El Senado debate la ampliación de la Corte: cuáles son los cuatro proyectos en discusión

El Senado de la Nación comienza a debatir este miércoles una serie de proyectos de ley que introducen modificaciones a la conformación de la Corte Suprema de Justicia nacional, como el aumento del número de sus integrantes, durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, se informó oficialmente.

. En principio, la intención es armar una agenda para llevar adelante una serie de audiencias a las que asistirán especialistas en la materia.Uno de los expedientes en estudio fue motorizado por el puntano, que integra el flamante bloque Frente Nacional y Popular de la Cámara alta, y propone ampliar de 5 a 9 la cantidad de jueces de la Corte, como también federalizar el máximo tribunal con el nombramiento de jueces por regiones.Otra de las iniciativas bajo estudio fue presentada por la senadora nacional por La Riojay consiste en la aplicación en la Corte de la paridad de género entre varones y mujeres, con la intención de incrementar el protagonismo de las juristas y darle al máximo tribunal un mayor federalismo.Otro proyecto es el del representante de Juntos Somos Río Negro y habitual aliado del Frente de TodoscuyaEntre sus objetivos, el proyecto del ex gobernador rionegrino propone garantizar y promover la paridad de género y una representación del federalismo en el máximo tribunal del Poder Judicial de la Nación. El expediente establece que, para garantizar el federalismo, la Corte deberá integrarse con al menos tres jueces por cada región, debiendo ser naturales de ella, o tener al menos ocho años de residencia inmediata en la zona respectiva. Para ello se tendrán en cuenta las regiones deEl presidente de la Corte, de acuerdo al proyecto de Weretilneck, será designado por el voto mayoritario de la totalidad de los magistrados que la integran por el plazo de un año y no podrá elegirse un presidente de la misma región en forma consecutiva. Desde Juntos por el Cambio adelantaron que estas iniciativas, en caso de prosperar en la Cámara alta, no contarán con el aval en la Cámara de Diputados y le reprocharon al oficialismo asumir actitudes conEn el FdT, en cambio, aseguraron que, en caso de aprobarse cualquier norma, "deberá darse por consenso", mientras que desde el Gobierno nacional se manifestó preocupación por "el conflicto" institucional entre el Legislativo y el Judicial.A estos tres proyectos, además, se sumó una cuarta iniciativa en el comienzo del debate de hoy: la senadora de Unidad Ciudadanasumó unEl texto de la representante de Neuquén asegura que “la composición de la Corte tiene que pasar a ser de 15 miembros y cinco regiones con representación federal” y la designación de los jueces tiene que incluir aspectos de “toda la vida profesional”.“No solamente hablo de la cantidad, sino también de la calidad de los miembros de la Corte”, dijo la senadora. El proyecto establece también que los jueces “tienen que pagar sus impuestos y exponer toda su vida profesional y comercial, contar cuáles son sus empresas y qué clientes tienen en sus estudios jurídicos”.