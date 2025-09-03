Wado de Pedro rechazó la premisa de LLA y enfatizó: "Kirchnerismo más que nunca"

El senador Eduardo “Wado” de Pedro encabezó en Merlo un acto por el Día de la Industria, donde apuntó contra las políticas económicas del presidente Javier Milei y reivindicó los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. “Hicieron un blanqueo por 20 mil millones y se los fugaron. Fueron al Fondo Monetario a pedir 20 mil millones más, ajustaron hospitales y universidades, le sacaron los medicamentos a los jubilados y a los pacientes oncológicos, y aun así no les cierran los números”, denunció.

El senador destacó la importancia de la industria como motor del desarrollo: “La producción multiplica porque genera empleo masivo, demanda tecnología, impulsa pymes proveedoras, promueve el federalismo y fortalece la soberanía”. En ese sentido, contrastó la situación actual con la etapa kirchnerista, cuando “se crearon más de 200.000 pymes nuevas y 5 millones de puestos de trabajo, de los cuales 2,4 millones eran industriales”.Frente a la consigna de La Libertad Avanza, De Pedro fue contundente: “A los que dicen ‘kirchnerismo nunca más’, les vamos a responder ‘kirchnerismo más que nunca’. Porque la Argentina necesita volver a ser un país con máquinas funcionando y pibes estudiando. Los tipos que dicen ‘kirchnerismo nunca más’ están destruyendo la Argentina. ¡Las pelotas! ¡Kirchnerismo más que nunca!”.