03.09.2025 / FUERZA PATRIA

Wado de Pedro rechazó la premisa de LLA y enfatizó: "Kirchnerismo más que nunca"


El senador nacional de Unión por la Patria cuestionó el uso político de la consigna “Nunca Más” por parte de La Libertad Avanza y afirmó: “¡Kirchnerismo más que nunca!”.





El senador Eduardo “Wado” de Pedro encabezó en Merlo un acto por el Día de la Industria, donde apuntó contra las políticas económicas del presidente Javier Milei y reivindicó los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. “Hicieron un blanqueo por 20 mil millones y se los fugaron. Fueron al Fondo Monetario a pedir 20 mil millones más, ajustaron hospitales y universidades, le sacaron los medicamentos a los jubilados y a los pacientes oncológicos, y aun así no les cierran los números”, denunció.

En la Expo “Hecho en Merlo - Hecho con orgullo”, organizada por el intendente Gustavo Menéndez, De Pedro remarcó que el ajuste del gobierno libertario provocó el cierre de “15.500 fábricas” y la pérdida de “220 mil puestos de trabajo registrados”. Atribuyó la crisis a aumentos tarifarios del “1.500%”, la caída del consumo, la paralización de “casi el 90% de la obra pública” y la apertura de importaciones.

El senador destacó la importancia de la industria como motor del desarrollo: “La producción multiplica porque genera empleo masivo, demanda tecnología, impulsa pymes proveedoras, promueve el federalismo y fortalece la soberanía”. En ese sentido, contrastó la situación actual con la etapa kirchnerista, cuando “se crearon más de 200.000 pymes nuevas y 5 millones de puestos de trabajo, de los cuales 2,4 millones eran industriales”.

Frente a la consigna de La Libertad Avanza, De Pedro fue contundente: “A los que dicen ‘kirchnerismo nunca más’, les vamos a responder ‘kirchnerismo más que nunca’. Porque la Argentina necesita volver a ser un país con máquinas funcionando y pibes estudiando. Los tipos que dicen ‘kirchnerismo nunca más’ están destruyendo la Argentina. ¡Las pelotas! ¡Kirchnerismo más que nunca!”.

