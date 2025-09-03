Escándalo en Rojas: acusan a intendente radical de repartir cartelería oficial dentro de una escuela

La acusación surge a partir de la aparición de afiches de *Hechos*, el espacio que lidera Manuel Passaglia, en la escuela parroquial San José. Allí, el director Amilcar Marchetto, además de su rol educativo, figura como concejal suplente en la lista de Bouvier, lo que agrava el escenario y genera sospechas sobre la connivencia política en la institución.

La oposición en el Concejo Deliberante repudió el hecho y evalúa pedir la intervención de la Junta Electoral. Los cuestionamientos se suman a las denuncias que arrastra el radicalismo de Rojas desde 2015, vinculadas a presuntos manejos irregulares durante la gestión de Claudio Rossi, antecesor de Bouvier, y al fallido proyecto de Parque Industrial.En este marco, Bouvier, que semanas atrás tanteó acuerdos con el sector de Miguel Fernández en *Somos Buenos Aires*, terminó alineado con el passaglismo, buscando blindar su poder territorial en medio de un nuevo escándalo político.