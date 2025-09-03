03.09.2025 / POLÉMICA

Escándalo en Rojas: acusan a intendente radical de repartir cartelería oficial dentro de una escuela


El intendente radical de Rojas, Román Bouvier, quedó en el centro de la polémica tras ser denunciado por el uso de una institución educativa para actividades de campaña, en medio de las tensiones electorales en la Segunda Sección bonaerense.




La acusación surge a partir de la aparición de afiches de *Hechos*, el espacio que lidera Manuel Passaglia, en la escuela parroquial San José. Allí, el director Amilcar Marchetto, además de su rol educativo, figura como concejal suplente en la lista de Bouvier, lo que agrava el escenario y genera sospechas sobre la connivencia política en la institución.

Según reconstruyó la Agencia Noticias Argentinas, la cartelería llegó a las manos de los alumnos dentro de bolsas distribuidas por Nahuel Piedecasas, funcionario municipal y referente de la Juventud Radical local. Las imágenes que se viralizaron en redes muestran a jóvenes posando con afiches que decían “votá la lista de Román” y otros con el logo de la Unión Cívica Radical.

La oposición en el Concejo Deliberante repudió el hecho y evalúa pedir la intervención de la Junta Electoral. Los cuestionamientos se suman a las denuncias que arrastra el radicalismo de Rojas desde 2015, vinculadas a presuntos manejos irregulares durante la gestión de Claudio Rossi, antecesor de Bouvier, y al fallido proyecto de Parque Industrial.

En este marco, Bouvier, que semanas atrás tanteó acuerdos con el sector de Miguel Fernández en *Somos Buenos Aires*, terminó alineado con el passaglismo, buscando blindar su poder territorial en medio de un nuevo escándalo político.

