Contundente mensaje de la CGT: Hay que dejar de mirarse el ombligo y salir a gobernar

Para Sergio Oyhamburú, “la inflación es algo a lo que no se le encontró la vuelta”. “Las medidas tomadas, desde Precios Cuidados y otras, son recetas que ya no dan resultados esperados”, sostuvo el secretario de la CGT Lomas de Zamora y titular de ATSA, para quien “no alcanza solamente con juntar a la CGT con la UIA, hay distintos sectores que tienen que discutir y el gobierno tiene que tener la decisión política para encaminar esto de una vez y en serio”.

“Hay una responsabilidad íntegramente nuestra. El gobierno del Frente de Todos, nuestro gobierno, tiene muchas miserias, mezquindades y roscas, y no se atiende lo que estamos hablando ahora que es la inflación”. “Entonces, cada sector se está mirando el ombligo y no se dan cuenta, o no quieren ver, que la situación es muy compleja y que del otro lado están Milei junto con Patricia Bullrich”,

