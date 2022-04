Bazze sobre el acuerdo de Foradori: "Quiero pensar que fue con el uso de todas las facultades mentales"

“Quiero pensar que no es así. Quiero pensar que hay todo un trabajo anterior del acuerdo, y que se desarrolló con el uso de todas las facultades mentales del ex funcionario. También puede haber una exageración”, dijo el diputado radical Miguel Bazze sobre las versiones que dan cuenta de que el ex viceministro Carlos Foradori acordó cuestiones de pesca y navegabilidad en las Islas con Reino Unido “totalmente borracho”.

Por otra parte, Bazze manifestó sus inquietudes respecto de la política económica del gobierno nacional.dijo.A su entender,Asimismo, puso críticas sobre la posibilidad de reforma de la Corte Suprema., sostuvo.Para Bazze, “si se tuviera que dar un debate de esta naturaleza, tiene que ser con total independencia de cualquier vinculación que pueda tener un sector que participe del debate con cuestiones judiciales. Esto tiene que ser aislado del interés que pueda tener algún sector político”.Por último, también tomó distancia de los coqueteos que Javier Milei tiene con el ala más dura del PRO., señaló.Para Bazze,Y enfatizó: