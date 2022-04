Jorge Sappia: Hay un exceso de gorilismo en del radicalismo que con tal de ganarle al peronismo hacen cualquier cosa

“Es muy difícil decir y hablar del radicalismo en términos genéricos. Lo que yo pienso es que el coqueteo de algunos miembros de Juntos por el Cambio no es un hecho nuevo. El PRO encarna una ideología política neoliberal. No me parece que se hayan desencaminado ni me sorprende que se sientan animados con ver con simpatía a estos grupos libertarios”, dijo Jorge Sappia, en diálogo con Política Argentina, al referirse a las conversaciones mantenidas por algunos dirigentes del PRO con Javier Milei.

Consultado sobre las consecuencias que tendría romper con el PRO y darle mejores condiciones al kirchnerismo en las elecciones, dijo: “Puede ser (que sea un suicidio político del radicalismo cortar con el PRO) pero para ganar las elecciones como el 2015 e integrar el gobierno como fueron los cuatro años de Cambiemos yo me quedo en casa”.

Para el presidente de la Convención UCR, “en la medida de que coquetean con los libertarios, están blanqueando su verdadera condición”. “Tienen más puntos de contacto con esa gente que con el radicalismo”, sostuvo.También insistió en la necesidad de mea culpa.sostuvo.Y agregó:En este sentido, advirtió que, si el radicalismo quiere continuar la alianza con el PRO, que sea “sobre la base de un acuerdo programático, y los candidatos lo elegimos en una elección interna”. “Nada de que sea discutido por cuatro tipos encerrados en una pieza”, expresó Sappia para quien “más de la mitad de los radicales están descontentos con el PRO porque no vemos una salida coherente con lo que ha pensado el radicalismo en toda su vida. No hay nada que nos vincule”., dijo con contundencia.