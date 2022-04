Julio Bárbaro: No veo a Macri y Milei juntos, éste último es otro de los que se subió a la moto

“El retorno de Macri incentivó un debate que tenían detenido dentro del PRO. En segundo lugar, creo que el radicalismo por lógica histórica no está dispuesto a volver a acompañar al PRO en segundo lugar, ni con un candidato a vicepresidente. Esto es lo que no quieren”, dijo Julio Bárbaro en diálogo con Política Argentina.

El ex funcionario del peronismo analizó la coyuntura interna en la cual está envuelta la alianza opositora. Consideró que"Macri está débil, Rodríguez Larreta se ha ido disolviendo en gran velocidad, Patricia Bullrich va a ser difícil que la detengan. Se ha convertido en una fuerza en crisis”, dijo.En otra línea, se refirió al crecimiento del dirigente libertario Javier Milei y aseguró no ver un acuerdo con el ex presidente de Cambiemos.expresó.enfatizó Bárbaro para quien “el radicalismo no va a aceptar ir detrás del PRO”. “El PRO va a tener que bajar el copete y aceptar que su Gobierno fue el que nos devolvió Cristina”, dijo.Consultado sobre la dinámica del oficialismo, expresó: “Una interna entre Alberto y Cristina no tiene sentido porque si Cristina fue capaz de poner a Alberto para evitar su derrota, ahora está más débil que antes porque un pedazo del electorado del FDT se lo lleva Alberto y otro Massa”.Y concluyó: