Finocchiaro le recordó al radicalismo que, en la interna del 2015, los correligionarios sacaron solamente el 2 %

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alejandro Finocchiaro se refirió a la dinámica interna que se está viviendo en la alianza opositora en relación a Javier Milei. El ex funcionario nacional intentó quitarles peso a las diferencias. “Hay que diferenciar cuando un espacio político tiene diferencias y está en la oposición que cuando está en el gobierno. En el Gobierno, las diferencias en general son más graves, especialmente, cuando esto paraliza la acción del mismo”, dijo el ex ministro de Educación al sentenciar que “todos los espacios tienen matices”.

Por otra parte, tomó distancia de las palabras del presidente de la Convención Nacional de la UCR quien ratificó su opinión crítica sobre las relaciones de fuerza dentro de la coalición. “No es cierto que el radicalismo haya tenido una posición sumisa. Tuvieron ministerios como el de Turismo, Defensa, Salud y Comunicaciones. No me parece que hayan tenido una posición sumisa y nadie le pide a un socio que tenga esa posición”, insistió Finocchiaro.

Por último, se refirió al rol del ex presidente dentro del PRO. “Mauricio siempre va a ser el número 1 dentro de nuestro espacio político, el PRO. Siempre va a tener el espacio que quiera. Para no dramatizar mucho esto: nosotros tenemos dentro de Juntos por el Cambio a muchas personas que pueden conducir el proceso presidencial. Entonces, que haya una gran PASO”, indicó Finocchiaro al destacar también las figuras de Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich.

“Si no viviríamos en un sistema totalitario”, agregó en diálogo con Política Argentina. A su entender, “el problema que tiene el Frente de Todos es que sus diferencias paralizan la acción del Gobierno”. “En nuestro caso, somos una coalición con matices, pero a la hora de actuar, actuamos todos de acuerdo. En el Congreso, votamos todos de acuerdo, por ejemplo.Y con respecto a Javier Milei, se le está dando mucha más importancia de la que tiene. No he visto que él haya dicho que quiera pertenecer a nuestro espacio”, completó.A lo ojos del ex ministro de Cambiemos, los radicales“Además, no nos olvidemos que en 2015 tuvimos una interna en donde el radicalismo sacó el 2 por ciento de los votos”, señaló Finocchiaro al considerar que “está muy bueno que la UCR se fortalezcaaclaró.Y ponderó: “