Plantean que la Hidroeléctrica Futaleufú sea administrada por los chubutenses

El dirigente justicialista Exequiel Villagra sostuvo que la administración de la Hidroeléctrica Futaleufú debe estar "a cargo de la Federación de cooperativas, la Cooperativa Eléctrica de Esquel y Trevelin”.En ese sentido, el integrante del Instituto de Gestión Patagónica aseguró que será fundamental la administración chubutense de Futaleufú “paray de esa manera también permitir pensar en algunas industrias que podrían generar valor agregado a nuestros recursos y para eso se necesita energía"."Hace poco tiempo estuve hablando con el intendente de Senguer, Miguel López, y estuvimos de acuerdo en pensar algún tipo de industrialización a nuestra lana y para eso también se necesita energía”, manifestó.Consultado sobre la crisis hídrica que vive la provincia, señaló que. "Si no administramos ese principal recurso que es vida, corremos serios riesgo de que todos los demás recursos no puedan a llegar a ser administrados seriamente”, planteó en diálogo con Radio Nacional Senguer.Por otro lado, Villagra aseguró quetiene como principal objetivo hablar de los grandes temas. “Podemos lograr una reconstrucción donde cada uno de los chubutenses pueda opinar. Que la voz del chubutense que está en el interior, valga tanto como el que está en Comodoro, en Puerto Madryn o Rawson. Todos los chubutenses debemos opinar las cuestiones de fondo y hoy no hay canales de participación, el partido está cerrado, no hay discusión”, expresó.Por último, el dirigente justicialista afirmó: "Son cosas que aspiro como hombre del interior. Yo creo que el centralismo que vive la provincia del Chubut no es bueno para el desarrollo de nuestra provincia y obviamente es uno de los principales elementos de la crisis que vivimos., si no es más de lo mismo".