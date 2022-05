Máximo Kirchner a los empresarios: "Es hora que no pongan cara de distraídos"

El diputado nacional del Frente de Todos y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, instó al sector financiero y a los empresarios a que "se dejen de hacer los distraídos" frente a trabajadores y un Estado que colaboraron durante la pandemia, en el marco de un plenario sindical previo a la celebración por el Día del Trabajador.Kirchner aseguró que en medio de la crítica situación sanitario hubo trabajadores que aceptaron "resignar ingresos" para que las empresas y pymes en las que trabajan "pudieran cambiar el temporal", mientras que el Estado hizo lo propio con el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)., apuntó el referente del kirchnerismo.En ese sentido, enumeró: "Los trabajadores cediendo parte de sus ingresos y también estando en los lugares en donde se corría peligro por la enfermedad, el Estado poniendo recursos para que los empresarios que ya recibían ayuda de los trabajadores pudiera sobrellevar de la mejor manera"."Ahora falta el tercer actor que diga presente en la sociedad argentina de una buena vez por todas", recriminó el legislador y señaló en tono irónico: "Porque sino miren qué fácil, el laburante pone el salario, el Estado pone el ATP y”.Más a fondo, afirmó que pareciera que "tampoco se les puede decir nada" y quien denuncia "pareciera que es una persona conflictiva y que tiene que agachar la cabeza”., sostuvo.El diputado afirmó que tanto empresarios como financistas "eligen" candidatos para que los representen en la sociedad y lo ejemplificó con el expresidente Mauricio Macri. Estos poderes, según su concepción, están "concentrados en 40 manzanas" de la Ciudad de Buenos Aires y generan "ilusiones ópticas en nuestra sociedad".“No es casualidad que cada vez que haya llegado un jefe de Gobierno porteño a conducir el destino del país termine como termina”, reflexionó y añadió: “El desastre que hizo Macri es similar al de De La Rúa con el megacanje y blindaje”.En ese sentido, remarcó: “La deuda con el FMI ha sido escandalosa. Pero alguien se la dio también y el que se la dio no se hace cargo nunca, parece que fuera un problema de los argentinos, que somos muy tontos, que no comprendemos el mundo, que solos lo que vienen de afuera tienen la posta y acá no entendemos nada”.Para ahondar más en las consecuencias del préstamos de más de USD 44 mil millones con el organismo, ejemplificó: “Le dieron al mundo en pandemia lo que a Macri sin pandemia. Le dan a un país en guerra lo que le dieron a un país en paz"."¿Se entiende el nivel de despropósito y la profundidad del daño que ha hecho Macri y quienes lo pusieron en el poder en Argentina?", preguntó.Por último, concluyó en que "los errores políticos afectan nuestra sociedad y por eso tenemos que estar atentos y no enojarnos por discutir".