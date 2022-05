La interna en Juntos por el Cambio: Vidal le volvió a cerrar la puerta a Milei y también clausuró a Schiaretti

"Creo que la Mesa Nacional de JxC ha sido muy clara, tampoco responde a las urgencias y necesidades concretas que cada argentino en este momento"

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, otrora gobernadora bonaerense, aterrizó en Córdoba para reunirse con empresarios en la Bolsa de Comercio y dar una charla y, decisión que la semana pasada levantó la interna y la ira principalmente en el PRO y conPese a que en las últimas horas viene diciendo que quiere competir en la interna presidencial de JXC en 2023, ahora Vidal parece bajarle el tono a la idea al sostener que, al arribar a la provincia que gobierna el peronista opositorEntrevistada por la prensa en el aeropuerto Ambrossio Taravella con Canal 12 de Córdoba, la ex mandataria bonaerense fue consultada otra vez sobre la posible inclusión Milei, su par en la Cámara de Diputados por el sector libertario, en JxC, a lo que respondió revalidando la definición de la Mesa Nacional de la coalición pese al pataleo de Bullrich., sostuvo.Acerca de su posible candidatura presidencial, agregó: "Siempre que me preguntan digo que me gustaría, pero la pregunta es para qué y cómo". Y agregó:Además de preguntarle por Milei, a Vidal la consultaron por el gobernador local, Schiaretti, quien hace años suena como eventual compañero de fórmula deen Juntos por el Cambio, pero la respuesta fue de clausura., dijo, y por si no quedaba claro añadió que el mandatario provincial"Creo que hay más de un candidato: Luis Juez, Rodrigo De Loredo, Gustavo Santos, Mario Negri, y mujeres como Soher El Sukaria, Laura Rodríguez Machado, son dirigentes muy valiosos", concluyó sobre Córdoba.