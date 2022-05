Juez aseguró que JxC va a disputar unas PASO y que "Milei no quiere jugar" con la coalición opositora

El senador de Juntos por el Cambio, Luis Juez habló tras los cruces internos que se vivieron después de la reunión de la mesa nacional de fines de la semana pasada, "no sé qué estamos discutiendo con Milei, hicimos un nivel de ridículo, él no quiere jugar para nosotros" y aseguró que "somos un espacio plural, vamos a dirimir en una PASO".A su vez, apuntó al Frente de Todos y advirtió que "la tropa propia del kirchnerismo actúa con salvajismo" y planteó que con ese contexto político, "es muy difícil que a alguien se le ocurra poner una moneda en este país si la tropa propia ataca al ministro de Economía y al Presidente de esa manera".Luego de la definición de la justicia que rechazó el amparo que había presentado el legislador cordobés para que se suspende la designación de Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura y asuma él en representación del Pro, "que la Justicia después no se queje que el kirchnerismo los aprieta", lanzó.Para cerrar, el dirigente del Frente Cívico lanzó una advertencia y manifestó que cree "que de instalarse la idea que el que tiene poder hace lo que quiere, estamos más cerca de una tiranía que de una democracia".