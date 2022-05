Comodoro Py dio otro paso para desprocesar a Macri y la querella criticó el dictamen del fiscal

"luego de cotejadas las actuaciones advierto que en el presente caso se incurre en una vulneración del principio de congruencia que afecta insoslayablemente el ejercicio de derecho de defensa en juicio (art. 18 Constitución Nacional)". "La extensión de los hechos como la modalidad de su comisión difieren entre la imputación y el procesamiento"

La letrada sostuvo en diálogo con Política Argentina que "esto debemos dejar aclarado que en modo alguno niega que hubo espionaje ilegal sobre mis representadas, es decir familiares de tripulantes del ARA San Juan" e insistió con lo que viene denunciando, "no confiamos en la justicia, por lo cual sabemos que la cámara federal decretará la nulidad del procesamiento de Macri"

El fiscal general adjunto,que implementó el magistrado Martín Bava, cuando la causa cursaba en el juzgado de Dolores., comunicó.El miembro del Ministerio Público -que fue nombrado en Comodoro Py por el Procurador General interino, Eduardo Casal- señaló que entre el acto de imputación y el de procesamiento hay diferencias insalvables,, reafirmó."Se puede advertir de las transcripciones efectuadas que al momento de ser indagado no se le informó al encartado como hecho el 'no haber dispuesto el cese de la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520'; tampoco se le informó que las actividades a él enrostrada eran 'en conjunto con los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia'", destacó el fiscal Agüero Iturbe.En ese sentido analizó quey añadió que "siendo por lo demás un acto realizado fuera del período enrostrado; extremos sobre los cuales el encartado no pudo efectuar su descargo". A esto respondió la abogada querellante, lanzó.. Sin embargo aseguró que igualmente "articulará el recurso ante casación" en caso de que Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens den lugar a la solicitud de Lanusse, "no darse por vencidas es la tarea en Argentina e internacionalmente", alertó.