Contundente crítica del jefe de los intendentes radicales: Lo que importan no son las personas, sino el programa y Milei no quiere estar en ninguno

“Lo que pasa en el oficialismo también pasa en la oposición”, sostuvo Miguel Fernández en diálogo con Política Argentina. El jefe de los intendentes radicales se refirió a las tensiones que se están viviendo dentro de Juntos por el Cambio, aunque aclaro: “De todas formas, la repercusión es menor”.

Por otra parte, cuestionó las críticas de Máximo Kirchner al ministro de Economía, Martín Guzmán. “Lo veo con preocupación. El oficialismo por ser tal tiene la responsabilidad de conducir y organizar, planificar las estrategias de conducción. Esto desalienta a su electorado”, consideró.

sostuvo Fernández al insistir que dicha “propuesta tiene que ser aceptada por todos”.“Lo que está en discusión es el programa, no las personas. Las personas se resuelven con una PASO. Lo fundamental es que tenemos para proponerle al electorado. No es Milei si o Milei no. No obstante, Milei no quiere estar en ningún programa y no quiere uno diferente al que él propone. Entonces, si seguimos así es un rejunte y vamos a fracasar de vuelta como lo está haciendo el Gobierno ahora”, expresó.A su entender, “quizás esta discusión tenga que ver con una estrategia de instigamiento de un sector a otro, como diciéndole: yo no tengo nada que ver con esto”.lamentó.