Espionaje macrista: Arribas fue al Congreso pero solo dejó una nota para explicar que no iba a hablar

El exdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, asistió en persona a la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI) del Congreso de la Nación, tras ser citado para dar explicaciones acerca de las múltiples denuncias y causas de espionaje ilegal durante el gobierno de su amigo Mauricio Macri, pero decidió no hablar y sólo presentó una nota

Básicamente, la excusa disfrazada de argumento a la que echó mano el "amigo más acostumbrado a las trampas" de Macri es que no pensaba dar explicaciones ante el órgano institucional del Congreso para controlar los servicios de inteligencia porque decidió sólo hacerlo ante la Justicia.Como precisó Página 12, Arribas llegó acompañado, sus abogados, para -según se esperaba- hablar ante la comisión que preside el diputado, quien le leyó al representante de futbolistas las distintas declaraciones de exagentes o exfuncionarios que lo vinculaban con distintos delitos.Arribas tuvo que escuchar de Moreu parte de la declaración del exministro de Trabajo bonaerense, en el marco del caso conocido como la "Gestapo" antisindical del macrismo, en la que reconocía que participó de un encuentro en la Casa Rosada con Macri y con Arribas. Supuestamente, el ex jefe de la AFI fue convocado para hablar de la situación del sindicalista. Poco más de un mes después, se hizo una reunión en el Banco Provincia que fue filmada por la propia AFI y en la que volvió a analizarse cómo impulsar causas contra el líder de la UOCRA de La Plata.Moreau le leyó también parte del descargo del exdirector operacional de Contrainteligencia, quien dijo que él se ocupó de monitorear las cámaras por pedido de Arribas, orden que le había sido retransmitida por la subdirectoraTambién se le citó que otro exagente, en este caso Jorge Sáez, declaró que un hombre ligado a Arribas había ofrecido 200.000 dólares a cambio de quelevantara una denuncia que había hecho en 2019 contra, otro ex jerarca de la AFI macrista. El vocero de la oferta habría sido, un subcomisario de la Policía de la Ciudad que oficiaba de mano derecha del amigo de Macri.Pese a esta amplia gama de hechos y testimonios de sus otrora dirigidos, Arribas decidió silenciarse. El abogado Sourigues explicitó que el ex funcionario no iba a declarar y que iba a dejar una nota. Allí blanqueó como argumento que las investigaciones que lleva adelante la Bicameral se superponen con las de la justicia, por lo que él prefería hablar en los tribunales. Mencionó todos los expedientes en que estuvo y está mencionado.