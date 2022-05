Kicillof denunció que a la PBA le "faltan recursos" y presentó el Plan 6x6 para hacerle frente a la crisis

El gobernador de la provincia de Buenos Aires encabezó un acto en Lanús con catorce intendentes propios y de la oposición con los que firmó el convenio de adhesión al Plan 6x6, iniciativa de obra pública que anunció el año pasado y presentó en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo.

En su discurso volvió a reclamar que en la Provincia "faltan recursos" y tras señalar que vio balances muy buenos le mandó un mensaje a los empresarios: "No les puede ir bien sin no les va bien a los trabajadores". Axel Kicillof además citó al presidente Alberto Fernández que habló de "mejorar la distribución de la riqueza".En el evento estuvieron los dos opositores de la Tercera Sección, el local Néstor Grindetti, y el de Lobos, Jorge Etcheverry, mientras que no se hicieron presentes Juan José Mussi de Berazategui (participó el secretario de obras públicas, Carlos Valor).No estuvieron Fernando Espinoza de La Matanza, Martín Peluso de Magdalena, Mayra Mendoza de Quilmes, ni Fernando Gray de Esteban Echeverría. Hubo agradecimiento mutuo entre el intendente Grindetti, a cargo de la bienvenida, y el gobernador, opositores uno del otro., arrancó su discurso el gobernador. Y aseguró que el 6x6 "no está enmarcada en una idea coyuntural ni de política partidaria".Kicillof, que estuvo acompañado por el jefe de gabinete Martín Insaurralde y la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, habló de la situación del Conurbano pero recordó que creció poblacionalmente por la falta de oportunidades en otras provincias.", destacó.No olvidó además las diferencias con la gestión de Juntos por el Cambio en Capital., advirtió Kicillof mientras lo aplaudía incluso el intendente anfitrión de Juntos por el Cambio.Por su parte el ministro de Infraestructura, Leonardo Nardini, señaló quePrometió para fin de año completar 10.000 cuadras asfaltadas en el Conurbano y otras 10.000 para el 2023. El resto, unas 90.000, están proyectadas para la gestión siguiente, entre 2023 y 2027.La semana pasada, Kicillof retomó sus mateadas camino a la reelección en Salto, nada menos que el municipio de Facundo Manes, diputado que quiere lanzarse a nivel nacional desde el radicalismo. Ahora el gobernador avanza con el plan de obras sobre el que apunta a consolidar su imagen y mostrar un perfil más de gestor que de político.El "6X6, programa de reconstrucción y transformación provincial" se trata justamente de un plan de inversión pública para este año, el próximo y el periodo 2023-2027.El Plan Arraigo, para el sector rural, presupuesta $ 82.979 millones para la mejora de 17.500 km de caminos rurales y créditos a productores para inversiones en conectividad y energía. El segundo presupuesto más alto es el de Seguridad, con $ 527.064 millones. La mejora de la Obra Social IOMA, entre otras prioridades punteadas en el plan, demandará una inversión de $ 63.296 millones.