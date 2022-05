Denuncian que militante PRO que trabaja para CABA busca cooptar centros de estudiantes secundarios

“¿Es verdad que ustedes son del PRO? Si nos dijeron que son apartidarios”, eran los mensajes más comunes que llegaron este fin de semana a los grupos de WhatSapp de la agrupación “Estudiantes Organizados”, que están divididos por región, y dónde concentran sus vínculos con varios estudiantes de escuelas secundarias de la Ciudad., preguntaban en otros grupos.replicaban en otros. Todos esos cuestionamientos fueron negados por los administradores, incluso salió a desmentir el propio Valentino Díaz Fontau, el joven universitario que dirige la agrupación.insistía Fontau.Aunque pretendían pasar inadvertidos entre las y los estudiantes porteños la cosa se complicó. Sin embargo, como es costumbre, lo que tendría que haber sido un escándalo, fue silenciado por los grupos empresariales que manejan medios afines al ejecutivo porteño, como también por funcionarios de la Ciudad que obviaron responder cada pregunta emitida por este medio, antes y después de la publicación de la nota.La titular del centro de estudiantes de la Técnica N° 15, siguió recibiendo mensajes de Díaz Fontau durante el mes de febrero, incluso en marzo, apenas comenzaron las clases., agrega Martina.Valentino Díaz Fontau, está a cargo de la agrupación Estudiantes Organizados. “Nunca dejó en claro si Estudiantes Organizados es un proyecto del ministerio de educación de la Ciudad, si es una agrupación que fundó él. Es muy loco que alguien de afuera de la escuela hablé con la presidenta de un centro de estudiantes y te diga cómo hay que gestionarlo y cómo hablar con las autoridades. Debe haber otras intenciones”.En su CV digital, el estudiante de abogacía Valentino Díaz Fontau, detalla que fue, del ministerio de Educación de la Nación durante el macrismo hasta el 2019, y también como “cooperador” dentro del ministerio de Educación de la Ciudad.“Conmigo se contactó por instagram, y se presentó como asistente del ministerio de Educación de la Ciudad. Nunca supe bien cómo sabía que yo era estudiante de la Huergo, ni cómo sabía mi nombre completo porque en mi insta estoy con un sobrenombre”, contó un estudiante de la Escuela Técnica N° 9 D.E. N° 7 Ingeniero Huergo, que prefirió no dar a conocer su nombre y apellido. “Le pregunté al regente si le habían pasado mi contacto a este pibe y me dijeron que no. No hay forma que sepa que estudio acá porque no dice nada mi insta. Aparte nunca entendí por qué alguien que no pertenece a la escuela quiere meterse en la conformación de un centro de estudiantes”, agrega. “Luego de hablarlo con mis compañeros le dije que no estábamos interesados, pero igual a los pocos días se apareció en la escuela. Es todo muy raro, ahora estamos en alerta para que no vuelva a entrar”.EL CV DE FONTEAUEn su carta de presentación laboral, Valentino Díaz Fontau, destaca su participación como “Cooperador” en el ministerio de Educación de la Nación, durante el gobierno de Mauricio Macri. También utiliza el mismo término haciendo mención a su lugar actual en el ministerio de educación de la Ciudad, sin dar mayores detalles.