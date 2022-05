Tarifas de luz y gas: definieron los criterios para sacar el subsidio a los clientes de mayores ingresos

el Gobierno, a través de la Secretaría de Energía, publicó los criterios que se tendrán en cuenta para identificar a los usuarios de mayores ingresos a quienes se les quitará el 100% de los subsidios por parte del Estado

En la semana previa a la realizació de las audiencias públicas para discutir y luego definir cuál será el aumento de las tarifas de luz y gas,Se dio a conocer mediante un informe técnico disponible en la página web la Secretaría de Energía. De esta forma, dejará de estar subsidiado el consumo de gas y electricidad para los usuarios de mayor capacidad de pago.De acuerdo el trabajo oficial,De esta forma, el informe de Energía afirma que la quita alcanzaría a usuarios que cumplan con alguno de estos criterios:Vivir zonas geográficas que sean consideradas polígonos de alta capacidad de pago identificados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en base al valor del metro cuadrado. Esto incluye a los barrios privados.Tener un ingreso que supere el valor de 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT) para el caso de un hogar compuesto por cuatro integrantes. Este valor fue de $314.000 a marzo.Tener aviones o embarcaciones de lujo.(R)- Tener 3 o más inmuebles registrados.(R)- Tener 3 o más vehículos automotores de antigüedad de cinco años o menor.En cuanto al umbral de ingresos, se los considera “lo suficientemente amplios como para no cometer errores de exclusión significativos”. De todos modos, agrega que “la cantidad de CBTs analizadas como umbral se puede modificar en función de reducir los errores de inclusión en los segmentos de menores subsidios o incrementar el alcance de dicho segmento”.Con todo, también se advierte que hay varias razones por las se puede incurrir en errores para determinar la quita de subsidios: la titularidad del servicio puede no coincidir con las personas usuarias por no haberse realizado el cambio de titularidad, el titular puede haber fallecido o ser inquilinos del inmueble. También las condiciones económicas del titular pueden haber cambiado. Por eso, se prevé que haya algún mecanismo ágil de reclamo a través de un formulario web o una central telefónica.De acuerdo con la metodología definida,. Además, se tendrán en cuenta los casos de usuarios a los que no les corresponda pertenecer a este 10% a pesar de haber sido identificado por alguna de las metodologías anteriores.Según el informe, y la perspectiva que defiende el ministro de Economía, Martín Guzmán, el esquema actual, que otorga subsidios de manera universal al precio mayorista de la energía, sumado a que el consumo de electricidad y gas natural se correlaciona con el ingreso de los hogares, implican que el subsidio es “pro-rico y progresivo: las personas de mayor ingreso resultan las más protegidas por la política”.“Cuando los subsidios presentan un comportamiento pro-rico significa que existe espacio para revisar su incidencia distributiva en función de reducir los errores de inclusión”, añade.- Las personas que vivan dentro de barrios identificados por el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares)- Jubilados o pensionados o trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles.- Monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.- Beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.- Los titulares de programas sociales, trabajadores inscriptos en el Régimen de Monotributo Social, trabajadores incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico, titulares de algún seguro de desempleo, titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, titulares de certificado de discapacidad.La respuesta a esta pregunta surge del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) - y es el núcleo de la división de posturas en el Frente de Todos - para refinanciar la deuda que tomó Mauricio Macri.Allí se determinó un esquema de aumentos escalonado. En el caso del 10% de los usuarios identificados como de mayor poder adquisitivo, para quienes ahora está definido cómo se los identificará, dejarán de recibir subsidios y deberán afrontar la tarifa plana.En el caso del segmento medio, recibirán un aumento anual total en la factura equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) correspondiente al año anterior. Como ese dato para 2021 fue de 53,4%, para este año la actualización de las tarifas eléctricas debería ser de 42,7% pero restándole la actualización tarifaria de marzo último.En el caso del gas, el ajuste promedio para la mayoría de los usuarios del país se ubicará en 21,5% (con variaciones según las regiones). Mientras que para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur -excepto beneficiarios de tarifa social- las facturas de luz tendrían un aumento promedio de 17%.Justamente, en el caso de los beneficiarios de la tarifa social, el aumento será igual al equivalente al 40% del CVS del año anterior, un 20,5%. Para los usuarios de la red de Edenor y Edesur, es decir para la luz, el ajuste no superará el 6%. En el caso del gas, no tendrán aumentos.